Patinação no gelo na RMC é adiada após furto de cabos e falta de água

Quem planejava patinar em uma das atrações do Festival de Inverno de São José dos Pinhais pode tirar o cavalinho da chuva — ou do gelo. O funcionamento da pista de patinação no gelo está suspenso neste sábado (27) devido à falta de água e ao furto de cabos elétricos no espaço da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Em nota, a Prefeitura de São José dos Pinhais informou que a finalização da montagem da estrutura depende diretamente do reabastecimento de água. A formação do gelo na pista ocorre gradualmente, com a aplicação de camadas finas de água que precisam congelar de forma uniforme.

A normalização do fornecimento de água está prevista para a noite deste sábado. A liberação da pista deve ocorrer a partir de domingo (28), com funcionamento das 14h às 20h. Nos demais dias, a atração opera das 14h às 22h.

As demais atividades do Festival de Inverno, como barraquinhas de comida e artesanato, seguem normalmente. O evento vai até 24 de agosto.

Falta de água afeta outros bairros de São José dos Pinhais

A Sanepar informou, em comunicado, que o desabastecimento foi causado por atos de vandalismo e furto de cabos elétricos no reservatório central, que opera atualmente sem energia.

Os bairros afetados são Aeroporto, Águas Belas, Centro, Cruzeiro, São Cristóvão, São Domingos e Aristocrata. A previsão é que o abastecimento seja retomado à tarde, com normalização ao longo da noite.

A companhia orienta que os moradores utilizem a água com economia, priorizando alimentação e higiene pessoal. Atividades como lavagem de carros ou calçadas devem ser adiadas.