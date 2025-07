Patinação no gelo é atração gratuita de festival de inverno em São José dos Pinhais

A chegada do inverno em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), será marcada por uma atração que promete encantar crianças, jovens e adultos: uma pista de patinação no gelo montada na Rua XV de Novembro, em frente à Catedral. A novidade integra o Festival de Inverno 2025, evento que acontece entre 26 de julho e 24 de agosto, unindo cultura, gastronomia, comércio e lazer.

O acesso à pista é totalmente gratuito. Os interessados poderão deslizar no gelo de segunda a sábado, das 14 horas às 22 horas, e aos domingos, das 14 horas às 20 horas. Durante o funcionamento, haverá pausas de aproximadamente 15 minutos para manutenção da superfície, com aviso prévio dos monitores.

Vale lembrar que este é o horário específico da pista de patinação. As demais atrações do festival estarão disponíveis a partir das 18 horas durante os dias de semana.

Regras para patinação no gelo em São José dos Pinhais

Para garantir a segurança e o bom aproveitamento da experiência, a Secretaria de Cultura (Semuc) estabeleceu algumas regras. A idade mínima para patinar é 5 anos, enquanto crianças entre 2 e 4 anos poderão participar apenas dos passeios de trenó, sempre conduzidos por um instrutor.

Entre as exigências estão:

uso obrigatório de capacete, luvas, cotoveleiras e joelheiras;

uso de meias junto aos patins;

saias e bermudas não são recomendadas durante a prática;

proibido patinar após consumo de bebidas alcoólicas.

Os monitores serão responsáveis apenas pelos calçados, não por outros pertences. Também não é permitido consumir alimentos e bebidas na pista. Por questões de segurança, a atividade não é recomendada para gestantes, idosos e pessoas com deficiência.

O acompanhamento na pista só é permitido para quem estiver patinando — os demais devem permanecer fora da área. A capacidade máxima é de 30 patinadores simultâneos.

Dicas para patinar com segurança

Para quem vai se aventurar no gelo, algumas dicas de segurança são essenciais: confira se patins e acessórios estão bem ajustados antes de entrar; mantenha-se junto à barra de proteção para evitar quedas; adote uma velocidade segura; e em caso de queda, feche as mãos, levante os braços e aguarde o instrutor.

Se perder o equilíbrio, o ideal é segurar na barra e não se apoiar em outras pessoas. É recomendado evitar levantar os pés durante a patinação e não usar celulares ou se distrair — a atenção total é fundamental. Para patinar em dupla, segure a mão de outra pessoa, lembrando que adultos inexperientes devem se segurar apenas entre si.

Festival de Inverno 2025 em São José dos Pinhais

Além da pista de patinação, o Festival de Inverno 2025 contará com estrutura montada entre as ruas Padre Bittencourt e Reinaldino Scharffenberg de Quadros, e entre as ruas Sete de Setembro e Joaquim Nabuco. A programação inclui apresentações artísticas, barraquinhas com comidas típicas e feira de artesanato.