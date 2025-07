Shopping de Curitiba faz testagem de graça de doenças silenciosas

O Shopping Palladium, em Curitiba, será palco de uma importante ação de saúde no próximo dia 26, sábado. Em parceria com o Hospital São Vicente, o centro comercial oferecerá testagem gratuita para hepatites B e C, das 10h às 17h, no Piso L1, em frente às Lojas Americanas.

A iniciativa faz parte da campanha Julho Amarelo, que visa conscientizar a população sobre as hepatites virais. O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce e reforçar a importância da prevenção dessas doenças silenciosas, que podem ter consequências graves se não tratadas adequadamente.

Uma equipe especializada, composta por enfermeiros e médicos hepatologistas do Hospital São Vicente, estará à disposição para realizar os testes rápidos e oferecer orientações ao público. Além da testagem, os visitantes receberão materiais informativos sobre sintomas, formas de prevenção e tratamento das hepatites.

O Dr. Nertan Tefilli, chefe do serviço de hepatologia do Hospital São Vicente, destaca a importância da ação. “As hepatites virais são doenças silenciosas, que podem evoluir para quadros graves como cirrose e câncer de fígado. A testagem precoce é fundamental para garantir um tratamento eficaz e salvar vidas”.

A escolha do shopping como local para a ação não foi por acaso. “Levar essa ação a um ambiente como o shopping permite ampliar o acesso e alcançar pessoas que talvez não procurassem espontaneamente uma unidade de saúde”, explica o Dr. Tefilli.

Serviço

Testagem gratuita de hepatites B e C

Shopping Palladium Curitiba – Av. Pres. Kennedy, 4121, Portão (Piso L1, em frente às Lojas Americanas)

Quando: 26 de julho de 2025

Horário: Das 10h às 17h

Custo: Gratuito