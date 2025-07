Bares de coquetelaria em Curitiba lançam menu com fondues

Já pensou em esquentar as noites geladas de inverno com uma combinação perfeita de queijo derretido, pães quentinhos e uma taça de vinho? Pois é exatamente isso que os tradicionais Ponto Gin e Ponto Vin, referências na coquetelaria e gastronomia curitibana, estão oferecendo nesta temporada.

As casas irmãs uniram forças para criar uma experiência gastronômica que promete aquecer corpo e alma dos curitibanos: um menu especial de fondues disponível exclusivamente às quartas e quintas-feiras durante os meses de julho e agosto.

O ritual à mesa, que convida os clientes a desacelerar e aproveitar as noites frias da capital paranaense, funciona das 19h às 23h e traz duas opções que agradam diferentes paladares. Para os fãs de sabores salgados, o fondue de queijo vem acompanhado de pão artesanal, batata bolinha e legumes. Já os apaixonados por doces podem se deliciar com o fondue de creme de avelã com chocolate, servido com banana, morango e uva.

Servindo duas pessoas, o menu completo sai por R$138,00 e está disponível em ambas as casas, proporcionando ao público uma nova forma de viver o inverno com a assinatura já conhecida dos estabelecimentos.

Ponto Gin e Ponto Vin

Alameda Pres Taunay, 543 – Batel

Valor: R$138,00 fondue para duas pessoas (de queijo e chocolate, sem bebida)