Incêndio em vegetação: seis casos simultâneos são registrados em Curitiba e região

O Corpo de Bombeiros do Paraná trabalhou simultaneamente em seis casos de incêndios em vegetação em Curitiba e região metropolitana (RMC) no início da tarde desta segunda-feira (21). Além da capital, outros casos foram registrados em São José dos Pinhais e Pinhais, na RMC, e também em Pinhão, no Centro-Sul Paranaense.

O repórter fotográfico da Tribuna do Paraná Átila Alberti registrou um dos incêndios na Grande Curitiba. De acordo com informações apuradas no local, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava voltando de outra ocorrência em São José dos Pinhais quando se deparou com um novo caso próximo ao parque municipal da cidade.

Curitiba e cidades da região metropolitana registram diversos casos de incêndio em vegetação. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Um dos casos foi registrado próximo ao Parque Municipal de São José dos Pinhais. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

No local, o incêndio já foi controlado. Porém, segundo a soldado Kuster, a ocorrência pode ter impactado o trânsito, o que requer maior atenção dos motoristas.

Por que tantos casos de incêndio em vegetação?

De acordo com o Corpo de Bombeiro, ao todo, 12 atendimentos em incêndios foram finalizados até às 16h em Curitiba e RMC. Segundo a Tenente Lusiana, o principal motivo para se ter tantos registros simultâneos são as condições climatológicas. Curitiba não registra chuvas há dias, o que aumenta as chances de incêndios.

“Estamos há muitos dias sem chuva e isso faz com que a vegetação fique mais seca e propícia para propagação de incêndio”, explica.

Para evitar casos como esses, a Tenente ressalta a importância de seguir medidas preventivas, como: não colocar fogo em lixo, não ter combustível em terrenos baldios e não manter a vegetação sem cortar por muito tempo.