Incêndio em lanchonete no Parque Barigui é contido após agilidade de pipoqueiro: Vídeo!

Um incêndio em uma das lanchonetes do Parque Barigui, um dos mais tradicionais de Curitiba, quase terminou em tragédia se não fosse pela agilidade de um pipoqueiro que trabalha no local. As chamas se espalharam rapidamente após começarem em uma fritadeira. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Era por volta das 11h, quando os funcionários iniciavam os trabalhos no quiosque. A fritadeira teria superaquecido, dando início ao fogo. O pipoqueiro, ao notar a fumaça, acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente e conseguiu evitar que o pior acontecesse.

A reportagem da Tribuna esteve no local e conversou com Gabriel Cesar. “Cerca de 15 minutos depois que os funcionários chegaram no quiosque, pegou fogo no óleo da fritadeira. Quando vi a fumaça, tentei ligar para os Bombeiros e não consegui de primeira. Na segunda tentativa deu certo, e pouco depois eles já estavam aqui”, contou.

Gabriel relatou ainda que, enquanto alguns ajudavam, muitos apenas observavam. “Muita gente parou para olhar e tirar foto. A gente estava preocupado em tirar um botijão de gás dali, para evitar um risco maior. Foi uma correria, muito difícil. Se o fogo se espalhasse, poderíamos perder todo o quiosque”, desabafou.

Por sorte, ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados aproximadamente cerca de 200 litros de água para conter o fogo.

A reportagem tentou contato com os responsáveis pelo local, mas não obteve sucesso.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

