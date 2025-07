Novas trincheiras na Linha Verde prometem acabar com trânsito em 3 bairros de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fim do congestionamento?

As novas trincheiras na região da Estação Vila São Pedro, na Linha Verde, anunciadas pela prefeitura de Curitiba, terão entre 200 e 220 metros de extensão e 15 metros de largura, com duas faixas de rolamento por sentido, além de espaços para pedestres e ciclistas. O objetivo da obra é eliminar gargalos no trânsito da região sul, especialmente nos bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso.

O projeto prevê a construção das trincheiras e a requalificação das vias do entorno, com melhorias no pavimento, iluminação pública, acessibilidade, sinalização viária e paisagismo.

As estruturas sob a Linha Verde farão parte de um binário formado pelas ruas Omar Raymundo Pichet e Marechal Althair Roszanniy, em um sentido, e Barão do Santo Ângelo e Ipiranga, no sentido oposto. Confira como será o novo espaço abaixo:

Além das vias de tráfego, o espaço também contará com área verde ao longo da Linha Verde, que possui forte presença de comércio e serviços, além de equipamentos públicos como escolas, unidades de saúde e áreas de lazer, beneficiadas pela obra.

O projeto é resultado do convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, no valor total de R$ 119,5 milhões, que inclui recursos destinados às desapropriações necessárias para viabilizar a obra. Com os projetos executivos já finalizados e a autorização formalizada, o município investiu cerca de R$ 30 milhões na indenização de proprietários dos imóveis localizados nos eixos das futuras intervenções.

Em que pé estão as obras?

Atualmente, a obra está em fase de licitação para a construção das duas trincheiras e a requalificação viária do entorno. A licitação será realizada na modalidade de concorrência eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço.

A sessão pública para recebimento de lances será digital, marcada para o dia 20 de agosto. Após a assinatura do contrato, o prazo previsto para conclusão das obras é de até 24 meses.

O edital contempla a execução de um lote único de serviços para a construção. O valor máximo estimado da obra é de R$ 110,5 milhões, sendo que R$ 87,7 milhões serão repassados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil), enquanto R$ 22,8 milhões correspondem à contrapartida da Prefeitura.

Dentro dos parâmetros da nova Lei de Licitações, o edital completo, incluindo termo de referência, cronograma físico-financeiro, projetos e minuta do contrato, está disponível para consulta pública. As empresas interessadas devem enviar propostas exclusivamente pela internet, por meio do portal de compras da Prefeitura.

