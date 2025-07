Obras do Novo Inter 2 vão bloquear rua no Xaxim. Veja os desvios!

Trecho da rua Gabriel Frecceiro de Miranda, no bairro Xaxim, em Curitiba, será bloqueada temporariamente a partir das 9h da próxima segunda-feira (7) devido as obras do Novo Inter 2.

O trecho bloqueado será entre a Rua Anibal Requião e a Rua Professor Narciso Mendes. Motoristas poderão trafegar normalmente pela região pelas vias paralelas: a rua Eurico Fonseca dos Santos e a Leôncio Derosso.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, no trecho será realizado serviços de escavação e recomposição do pavimento que integram a requalificação da via que faz parte do Lote 3.1 do Novo Inter 2. Os respectivos bloqueios e desvios, será sinalizado com placas e barreiras refletivas para orientar o tráfego e manter a segurança viária dos motoristas, pedestres e ciclistas.

Impacto no transporte coletivo

Conforme a prefeitura, as obras na região fazem parte do projeto que tem como objetivo a requalificação do transporte público de Curitiba. São mais de 40 quilômetros que devem passar por uma melhoria na infraestrutura.

Cerca de 28 e 580 mil moradores devem ser impactados pelas obras, de acordo com o município. Atualmente estão em execução cinco dos sete lotes de obras previstos.

