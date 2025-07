Exposição de corpos humanos reais volta a Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A exposição Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano retorna a Curitiba neste mês após 13 anos. A mostra, que exibe corpos completos e órgãos reais preservados por plastinação, estreia no dia 31 de julho no Jockey Plaza Shopping. Os ingressos estarão disponíveis a partir de segunda-feira (07), pelo site Blueticket.

Com realização da Smart Mix Brasil e produção da Prime, a temporada será curta. Toda a exibição ocupará o “Espaço Cult Imersiva”, em uma área de aproximadamente 1.000 m² no Piso L2. O horário de visitação será de segunda a sábado, das 14h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 19h.

Visto por mais de 40 milhões de pessoas ao redor do mundo, o objetivo da mostra é explicar o funcionamento do corpo humano e proporcionar experiências sensoriais e educativas. Em Curitiba, os ingressos custam a partir de R$ 40,00, mais taxa administrativa. Há também a opção de combo com quatro entradas por R$ 180,00 + taxa, válido para visita conjunta.

Escolas poderão agendar visitas com valor promocional. Para grupos com no mínimo 30 alunos, cada ingresso sairá por R$ 35,00, com visitas em horários diferenciados. Agendamentos devem ser feitos pelo e-mail projetoescola@maravilhasdocorpohumano.com.br ou pelo telefone (11) 99112-3275.

Foto: divulgação. Foto: divulgação.

Exposição mostra órgãos reais

O acervo inclui nove corpos humanos em poses inusitadas, permitindo uma visão tridimensional da anatomia. Os corpos foram doados voluntariamente para fins científicos e passaram pelo processo de plastinação, em que os líquidos corporais são retirados com acetona, e, em seguida, o corpo é impregnado por um polímero de silicone que garante sua preservação. Entre os destaques estão representações em posições esportivas, como uma acrobata e um tenista.

Ao longo de sete galerias, cerca de cem espécimes e órgãos ilustram os principais sistemas do corpo humano. A proposta é oferecer ao visitante uma compreensão detalhada da estrutura corporal e também dos efeitos de doenças como obesidade, artrite, câncer de mama e tabagismo. Há ainda a exibição de espécies animais, destacando semelhanças e diferenças com o organismo humano.

Uma das novidades da temporada em Curitiba é a sala imersiva com projeções em 360 graus, criada pelo artista digital Henrique Roscoe. Seis projetores de alta definição transformam paredes e chão em um universo microscópico, com animações poéticas e cientificamente embasadas que revelam estruturas como o coração e o cérebro. O conteúdo foi desenvolvido exclusivamente para a mostra.

Serviço

Exposição Internacional “Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano”

Data: a partir de 31 de julho

Local: Piso L2 do Jockey Plaza Shopping, localizado na rua Konrad Adenauer, nº 370, no bairro Tarumã

Horários: de segunda a sábado das 14h às 21h, e domingos e feriados, das 12h às 19h

Ingressos: a partir de R$40 (meia-entrada)

Venda pela Blueticket a partir de segunda-feira (07)