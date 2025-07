Previsão do tempo em Curitiba: sábado ameno e de poucas nuvens

O sábado (05) promete ser um dia típico de inverno em Curitiba, com temperaturas amenas e poucas nuvens no céu. A previsão do tempo indica que os curitibanos podem esperar um dia agradável, com temperaturas variando entre 6°C e 17°C ao longo do dia.

Pela manhã, os moradores da capital paranaense devem se preparar para um início de dia fresco, com a presença de nevoeiro e poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 6°C, com ventos fracos soprando do nordeste para o norte. A umidade do ar estará elevada, podendo chegar a 95%.

À tarde, o cenário muda ligeiramente, com a dissipação do nevoeiro e a manutenção de poucas nuvens no céu. A temperatura máxima deve atingir os 17°C, com tendência de elevação. Os ventos continuarão fracos, mas mudarão de direção, soprando do sudoeste para o oeste.

Durante a noite, a previsão é de continuidade do tempo estável, com poucas nuvens e ventos fracos vindos do sul e sudoeste. A umidade do ar permanecerá alta, variando entre 60% e 95%. O pôr do sol está previsto para as 17h40.

É importante ressaltar que, apesar das condições gerais favoráveis, os curitibanos devem ficar atentos às variações bruscas de temperatura, características do inverno na região. Recomenda-se o uso de roupas em camadas para melhor adaptação às mudanças climáticas ao longo do dia.