Turno noturno acelera obras da Ponte de Guaratuba; 60% de execução

Com 60% de execução, um dos principais fatores que determinam o ritmo das obras da Ponte de Guaratuba é o turno noturno. Mesmo sem a luz natural, os trabalhos seguem acelerados do fim da tarde até a madrugada, marcando uma estratégia inédita na execução da obra.

Segundo a engenheira Janice Kazmierczak Soares, diretora técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER), a atividade à noite é essencial para o cumprimento do cronograma, mesmo em dias de chuva ou frio. Ao contrário do que ocorre durante o dia, os serviços noturnos são mais específicos.

“Durante a noite é feito todo o trabalho de armação das ferragens. Durante o dia tem muita movimentação de carga e transporte de materiais. Então, além dos serviços específicos de perfuração e na parte estaiada, à noite é feito esse preparo para que, no dia seguinte, a produtividade seja maior”, explica Janice.

À noite, os únicos serviços suspensos são os de terraplanagem e contenções. Os demais seguem normalmente, com atenção redobrada à visibilidade reduzida. “Buscamos concretar peças mais complexas, ajustar o fundeio das balsas e realizar atividades que fluem melhor com menos pessoas envolvidas”, detalha o engenheiro civil Gabryel Henrique Malanote Peixoto. Ele ressalta que o uso de maquinário depende da disponibilidade de operadores no turno noturno.

Durante o dia, cerca de 650 trabalhadores atuam nos canteiros suspensos sobre o mar. À noite, esse número cai para aproximadamente 100 profissionais. A equipe noturna começa às 16h30 e segue até a madrugada, com a missão de finalizar tarefas pendentes e preparar materiais e equipamentos para o dia seguinte.

Andamento da obra

De acordo com o boletim de maio, a obra atingiu 60% de execução. Um novo relatório deve ser divulgado na próxima semana. Entre os destaques está o avanço das obras nos acessos, que integram o traçado de 3,07 km da PR-412 dentro do município de Guaratuba. O projeto prevê estruturas viárias nas duas extremidades da ponte.

Em maio, foram realizadas etapas de cravação, escavação e concretagem das estacas do trecho pré-moldado. Também houve a produção e lançamento de vigas longarinas, travessas, aduelas de disparo dos apoios 4 e 5, além da execução das lajes do mesmo trecho.

Até agora, 50 estacas foram concretadas: 17 no trecho estaiado e 33 no pré-moldado. Ao todo, o projeto prevê 64 estacas, sendo 24 no segmento estaiado e 40 no pré-moldado.