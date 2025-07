Novo projeto da Muralha Digital de Curitiba atende Tribuna e Consegs

A Muralha Digital de Curitiba passará por mudanças. Um novo projeto permitirá o licenciamento de empresas privadas de videomonitoramento para que se tornem parceiras da iniciativa. A proposta visa fortalecer as políticas públicas de segurança por meio da colaboração entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil.

O programa Conecta Muralha Curitiba será lançado na próxima quarta-feira (10), em cerimônia marcada para as 11h, com a presença do prefeito Eduardo Pimentel. Na ocasião, serão divulgados detalhes sobre o processo de licitação das empresas que poderão aderir ao programa.

Em 2024, a ampliação da Muralha foi uma das solicitações apresentadas pela Tribuna do Paraná na “Carta para Curitiba do Futuro”, elaborada em parceria com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs). O documento sugeria levar o monitoramento inteligente para mais bairros da capital.

O presidente do Conseg do bairro Capão Raso, Roberto Kuss, reforçou essa demanda em uma reunião com o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, realizada em fevereiro. Segundo ele, a participação de empresas privadas pode contribuir significativamente com o sistema.

“São mais olhos eletrônicos que alertarão as autoridades e farão o registro das ocorrências, facilitando a identificação dos autores”, afirma. No entanto, ele ressalta a importância da atuação dos Consegs no acompanhamento do projeto.

“Estas câmeras devem priorizar a segurança e a ordem pública, sem uso indevido para outros fins. Por isso, é imprescindível que os Consegs acompanhem esse trabalho, pois são esses colegiados que conhecem de perto os problemas dos bairros”, completa Roberto.

Carta para Curitiba do Futuro

Lançada em junho de 2024, a “Carta para Curitiba do Futuro” foi fruto de uma reunião entre a Tribuna do Paraná e representantes de dez Consegs da cidade. O objetivo era reunir propostas para melhorar a segurança e a qualidade de vida nos bairros curitibanos.

Com base nas sugestões dos conselheiros, a equipe da Tribuna organizou os principais pontos, acrescentou ideias próprias e finalizou o documento com o compromisso de entregá-lo aos pré-candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal nas eleições de 2024.