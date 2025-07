Feira de inverno do Mercado Municipal do Capão Raso termina neste sábado

Com foco em artigos de inverno, a tradicional feirinha do Mercado Municipal do Capão Raso se encerra neste sábado (5), às 21h. Neste mês, o evento conta com uma atração extra: brinquedos infláveis gratuitos para a diversão das crianças.

São 34 expositores com produtos variados, como itens de cama, mesa e banho, perfumaria, pijamas, moda fitness, cachecóis, semijoias, capivaras de pelúcia, cachaças, bolos e doces finos, biscoitos, geleias, cucas, óleos essenciais, embutidos, bonecas de imã e discos antigos.

Lojas e locais para uma pausa para o almoço

Administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), o Mercado Capão Raso reúne cerca de 100 lojas com opções como brinquedos, roupas, bolsas, bebidas, jogos, acessórios de celular, cafeterias, além do Sacolão e do Armazém da Família.

A praça de alimentação funciona até as 21h e é um dos destaques do local. O espaço também conta com acesso integrado ao Terminal Capão Raso. Com o cartão-transporte da Urbs, é possível sair do terminal, fazer compras e retornar sem pagar uma nova tarifa, dentro de um intervalo de duas horas.

Serviço

Feirinha do Mercado Municipal Capão Raso

Data: sábado (5)

Horário: 9h às 21h

Endereço: Rua Otto Cabel, nº 51, no bairro Novo Mundo

