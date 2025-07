Curitiba ficou 83 horas consecutivas abaixo de 10ºC: tem nova frente fria chegando

Os curitibanos sentiram, na manhã desta sexta-feira (4), um pequeníssimo alívio com a aparição do sol em alguns bairros de Curitiba e os termômetros, enfim, ultrapassando a barreira dos 10°C. A capital enfrentou um período de 83 horas consecutivas com temperaturas abaixo dessa marca, testando a resistência dos moradores ao frio intenso.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), essa barreira foi superada por volta das 9h desta sexta-feira.

Foram 3 dias e 11 horas de temperaturas geladas, com sensação térmica chegando perto dos 2°C. A notícia nada animadora é que o frio deve continuar por causa da aproximação de uma nova frente fria no Paraná.

Segundo o Simepar, essa frente fria se desloca para o oceano na altura do Rio Grande do Sul, provocando um novo declínio nas temperaturas ao longo da tarde.

Previsão do tempo para Curitiba x nova frente fria

Para os amantes do frio, a boa notícia é que a temporada de fondue nos restaurantes da cidade deve se estender por causa de uma frente fria em atuação.

No sábado, ainda com o amanhecer gelado, há previsão de geada fraca no Sudoeste e Sul do Estado. À tarde as condições do tempo melhoram. “No Leste e Centro-Sul, devido à mudança na circulação dos ventos, o sol volta a aparecer com maior intensidade, principalmente no período da tarde do sábado. Ainda entre nuvens, o sol fará com que as temperaturas se elevem um pouco em relação aos últimos dias. Teremos temperaturas entre 15°C e 17°C”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

No domingo, o dia começa novamente com temperaturas baixas principalmente na metade Sul do Paraná. Permanece a previsão de geada para as regiões Centro-Sul, Sul e Sudoeste, em áreas próximas à divisa com Santa Catarina. “Já no decorrer do dia, o deslocamento de uma frente fria sobre o oceano na altura do Uruguai e Rio Grande do Sul, favorece o aumento da nebulosidade na região Leste e nos Campos Gerais do Paraná, devido à mudança na circulação dos ventos”, detalha Barbieri.

