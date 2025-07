Cães abandonados perto de zoo viram problema crônico e ameaçam fauna local

A estrada que liga a Avenida das Torres ao Zoológico Municipal de Curitiba, no Alto Boqueirão, tem sido cenário de abandono de cães. Sem fiscalização e com pouca iluminação, protetores da causa animal denunciam incansavelmente a prática ilegal. Porém, afirmam não observar iniciativas efetivas por parte do poder público que, em contrapartida, ressalta realizar campanhas contra o abandono.

Adri Xica é uma das protetoras que atuam diante da situação e, segundo ela, moradores da região acolhem os animais como podem, principalmente, durante o inverno. Em apenas uma das chácaras da localidade há 103 cães abandonados.

“É um descaso, um crime. Os donos da chácara moram na região e como os cães são abandonados, eles vão chegando, procurando ajuda, comida, procurando um local mais tranquilo. Hoje a chácara tem mais de 100 animais”, conta Adri.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O repórter fotográfico da Tribuna do Paraná Átila Alberti foi até o local, fez registros dos cães, porém não conseguiu contato com os proprietários da chácara. Segundo Adri, os moradores da região relatam às protetoras que têm medo de sofrer retaliações.

Ainda de acordo com a protetora, a situação não é novidade para a prefeitura. Apenas ela, atua na região há dois anos. Durante este tempo, Adri afirma que mais de 200 cães já foram adotados a partir de ações desenvolvidas por apoiadoras da causa animal. Entretanto, novos animais abandonados sempre aparecem por lá, desde filhotes a cães adoecidos.

Riscos a fauna local

Além da falta de um plano de ação para conter os casos de abandonos citado pela protetora, um frequentador da região, que não quis se identificar por medo de ameaças, afirma que o instinto predador desses cães também tem oferecido risco a fauna local.

Animais silvestres são atacados por cães perto de zoo. Foto: colaboração. Animais silvestres são atacados por cães perto de zoo. Foto: colaboração. Animais silvestres são atacados por cães perto de zoo. Foto: colaboração. Animais silvestres são atacados por cães perto de zoo. Foto: colaboração.

Segundo ele, animais silvestres como cotias, jacus, raposas, entre outros, já foram atacados pelos cachorros e mortos. Para ele, o caso revela um problema ainda maior por colocar a natureza em desequilíbrio.

“Tem que cuidar, tem que ter mais responsabilidade. Os animais silvestres são protegidos por lei, vamos ver quem vai pagar pela matança”, afirma.

Para ele, o problema da região é a prova de que quem abandona animais não tem amor por si próprio, pois uma ação como a de abandono pode ocasionar uma série de novos desafios no ecossistema local.

O que diz a prefeitura

A respeito das denúncias, a Prefeitura de Curitiba afirmou em nota que os cachorros vistos abandonados no entorno do Zoológico de Curitiba permanecem por lá porque visitantes do Zoo, clientes da lanchonete e do comércio ambulante dão comida para os cães.

Além disso, a prefeitura ressaltou que o município promove campanhas de conscientização sobre guarda responsável e atua com o Programa Municipal de Castração Gratuita, que também é uma forma de evitar o abandono de animais.

Leia a nota completa:

Os cachorros vistos na rua são animais que foram abandonados no entorno do Zoológico de Curitiba. Eles permanecem lá porque os visitantes do Zoo, clientes da lanchonete e do comércio ambulante dão comida para esses cães.

Por se tratar de uma unidade de conservação, é comum também a presença de fauna silvestre de vida livre e, eventualmente, os cães exercem o comportamento de caça pegando animais silvestres. Ressalta-se que cães são naturalmente espécie carnívora e predadora, portanto, embora recebam alimentação, algumas vezes o instinto prevalece.

A Rede de Proteção Animal de Curitiba promove várias campanhas de conscientização sobre guarda responsável e promove o Programa Municipal de Castração Gratuita, que também é uma forma de evitar o abandono de animais. Desde 2017, já foram castrados mais de 177,5 mil cães e gatos pelo programa gratuito da Prefeitura de Curitiba.

Abandonar animais é crime ambiental, a lei municipal nº 13.908, de 19 de dezembro de 2011, estabelece, no âmbito do Município de Curitiba, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais e dá outras providências. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná informou que a Delegacia de Proteção ao Meio ambiente investiga o abandono de cães na região a partir de diferentes inquéritos. Conforme explica o delegado Guilherme Dias, os casos se configuram como crimes de maus-tratos a animais e os responsáveis estão sendo identificados e responsabilizados criminalmente.

Vale ressaltar que a pena para casos de maus-tratos pode variar de dois a cinco anos de reclusão.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156.

