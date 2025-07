PRF bate recorde com apreensão de mais de 170 t de drogas no Paraná em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos primeiros seis meses de 2025 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu impressionantes 171,6 toneladas de substâncias ilícitas nas rodovias do estado. Esse número representa um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O volume surpreendente equivale a 88% do total apreendido em todo o ano de 2023, indicando uma tendência de crescimento nas operações da PRF. A maconha lidera o ranking das apreensões, com 168,2 toneladas retiradas de circulação.

Fernando César Oliveira, superintendente da PRF no Paraná, destaca: “Vale observar que a base de comparação deste balanço semestral da PRF é alta, uma vez que acabamos de registrar dois recordes históricos consecutivos de apreensões de drogas no estado, tanto em 2023 quanto em 2024”.

O haxixe, versão concentrada da maconha, apresentou o maior salto nas apreensões, com um aumento de 461%. Já a cocaína manteve-se estável, com pouco mais de 2 toneladas apreendidas.

Paraná: Rota Estratégica do Tráfico

A posição geográfica do Paraná o torna um ponto-chave para o tráfico de drogas. Fazendo fronteira com Paraguai e Argentina, o estado serve como porta de entrada para substâncias ilícitas no Brasil.

Um exemplo dessa dinâmica foi a apreensão de 17,2 toneladas de maconha em uma única carreta em Marechal Cândido Rondon, no dia 26 de junho. O veículo seguia do Mato Grosso do Sul para o sul do país.

O tráfico de drogas continua sendo o principal motivo de prisões pela PRF, representando 25% das 1.650 detenções realizadas no semestre.

Ação Integrada no Combate ao Tráfico

A PRF também atua em estreita colaboração com outras forças de segurança, como a Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal e Polícia Militar, para combater o tráfico de drogas de forma integrada. Essa união de esforços permite a troca de informações e uma atuação mais coordenada contra os criminosos, resultando em ações mais eficazes em benefício da sociedade.

A população também pode contribuir com esse esforço. Denúncias de atividades suspeitas podem ser feitas através do telefone 191, auxiliando as autoridades em seu trabalho de proteger a sociedade.

