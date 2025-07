Nota Paraná vai sortear mais de 43 mil prêmios nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), realiza nesta segunda-feira (7) seu aguardado sorteio mensal. Com mais de 43 mil prêmios em jogo, cerca de 3,25 milhões de consumidores que incluíram o CPF nas notas fiscais estão na disputa por valores que variam de R$ 50 a R$ 100 mil.

O sorteio de julho terá cerca de 31,7 milhões de bilhetes concorrendo. Esses bilhetes foram gerados a partir das notas fiscais emitidas em março, transformando compras cotidianas em chances reais de ganhar.

Novidades que aumentam suas chances

Desde maio, o Nota Paraná deu um upgrade em suas premiações. Ao incorporar os 8 mil prêmios de R$ 100 antes distribuídos pelo Paraná Pay, o programa agora entrega impressionantes R$ 2,8 milhões mensalmente. Com isso, o número de premiações saltou para 43.102, ampliando significativamente as chances dos participantes. Prova disso é que, no mês passado, moradores de todas as 399 cidades paranaenses foram contemplados.

Mas não são só os consumidores que têm motivos para comemorar. O programa também beneficia 1.524 entidades sociais registradas, que concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil cada, além de outros 20 mil de R$ 100. No total, R$ 2,2 milhões serão destinados a essas instituições do terceiro setor, com mais de 4 milhões de bilhetes emitidos a partir de notas fiscais doadas por consumidores conscientes.

Como participar do Nota Paraná

Participar é fácil e benéfico! Ao fazer compras no comércio paranaense, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso não só gera bilhetes para os sorteios, como também acumula créditos de ICMS que podem ser transferidos para sua conta bancária ou usados para abater valores do IPVA.

Para começar, acesse o site do Nota Paraná ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Faça seu cadastro e comece a concorrer aos sorteios mensais. Além da chance de ganhar prêmios, você ainda contribui para a consciência fiscal, recebendo de volta parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em forma de créditos.

Acompanhe ao vivo

Quer ver a sorte acontecendo em tempo real? O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Secretaria da Fazenda no YouTube, a partir das 9h30. Além de descobrir os ganhadores dos principais prêmios em primeira mão, você poderá entender como funciona todo o processo, garantindo total transparência.

E tem mais: durante a transmissão, é possível interagir com a coordenação do programa pelo chat, tirando dúvidas e, quem sabe, atraindo um pouco mais de sorte para seu bilhete.