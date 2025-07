Passeio gratuito em Curitiba revela história de igrejas emblemáticas da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos e turistas terão uma oportunidade única de mergulhar na rica história da capital paranaense neste sábado (5). A Aula Passeio Igrejas Históricas de Curitiba promete uma jornada fascinante pelo centro da cidade, explorando quatro templos emblemáticos que contam a trajetória de fé e cultura local.

O evento, organizado pela Pastoral da Cultura da Arquidiocese de Curitiba em parceria com a Igreja Católica Ortodoxa e apoio da Fundação Cultural, é gratuito e aberto ao público. O ponto de encontro será às 14h, no jardim lateral da Catedral Basílica, próximo ao Restaurante Mesa Solidária.

Guiados pelos historiadores Jacira Aparecida de Campos Ramos e Renê Wagner Ramos, os participantes percorrerão cerca de 1,6 km, visitando joias arquitetônicas como a própria Catedral, as igrejas da Ordem e do Rosário, finalizando na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge, no bairro Mercês.

Lucas Matias Alves, responsável pela Pastoral da Cultura, destaca a importância histórica do passeio: “Essas igrejas surgiram de muita luta e de muito sofrimento, o passeio vai abordar esses temas e também traz um diálogo com a diversidade cultural e a beleza estética desses espaços”.

Caminhada de duas horas e meia

A caminhada, que deve durar aproximadamente duas horas e meia, também celebra os 1.700 anos do Concílio de Niceia, marco fundamental para a cultura cristã. “Esse concílio é muito significativo para a cultura, a arte, a filosofia e também foi dele que surgiu o Credo, oração rezada nas missas católicas”, explica Alves.

O grand finale do passeio promete ser especial: os participantes chegarão à Igreja Ortodoxa São Jorge durante a festa julina da comunidade árabe, proporcionando uma experiência cultural ainda mais rica.

Esta Aula Passeio é uma oportunidade imperdível para quem deseja conhecer mais sobre a história de Curitiba através de suas igrejas históricas. Não é necessário fazer inscrição prévia, basta comparecer ao ponto de partida no horário marcado e estar preparado para uma tarde de descobertas e aprendizado.

Pontos do passeio

Catedral Basílica de Curitiba

Construída entre 1876 e 1893 em estilo neogótico, a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais substituiu a antiga Matriz de Curitiba. O templo já passou por três grandes restauros e testemunhou momentos marcantes, como a visita do Papa João Paulo II, em 1980.

Igreja da Ordem

A Igreja da ordem passou por ampla restauração concluída no ano passado. Foto: Arquivo/Aniele Nascimento/Gazeta do Povo.

Erguida em 1737, a Igreja da Ordem é o templo mais antigo da cidade. Reconstruída em 1880 para receber a visita de Dom Pedro II, passou por ampla restauração concluída no ano passado. Anexo, funciona o Museu de Arte Sacra de Curitiba, que também foi modernizado.

Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito

a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito foi demolida em 1931 e reconstruída em 1946. foto: Arquivo/Daniel Castellano/Gazeta do Povo.

Construída pelos e para os escravos por volta de 1737, no Largo da Ordem, a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito foi demolida em 1931 e reconstruída em 1946.

Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge

Inaugurada em 1954 com arquitetura bizantina, a igreja está ligada à comunidade árabe de Curitiba. O encerramento do passeio acontece no local, que neste fim de semana sedia a 21ª edição da Festa Julina Árabe, reunindo música, comidas típicas e danças.

Serviço

Aula Passeio Igrejas Históricas de Curitiba

Quando: sábado, (5/7)

Horário: a partir das 14h

Saída: Catedral Basílica de Curitiba (R. Barão do Serro Azul, 31 — Praça Tiradentes)

*No jardim lateral, ao lado do Restaurante Mesa Solidária

Gratuito

Percurso: cerca de 1,6 km; duração aproximada de 2h30

