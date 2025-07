Férias de julho: veja programações infantis gratuitas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você piscou e as férias de julho chegaram. Seguindo o calendário escolar, a partir da próxima segunda-feira (7), escolas municipais de Curitiba entrarão em recesso até 22 de julho. Aí chega o grande desafio das famílias: como entreter os pequenos neste período sem aulas?

Para aproveitar os dias de frio com a criançada, a Tribuna do Paraná separou alguma programações infantis gratuitas em Curitiba que estarão acontecendo durante o mês.

Teatro da Vila

No Teatro da Vila, localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), as famílias curitibanas poderão aproveitar uma programação completa com sessões de cinema, oficinas criativas e contação de histórias.

Entre os destaques, estão:

Segunda-feira (07) – Sessão Cinema – às 15h – Filme: Minecraft;

Terça-feira (08) – Sessão Cinema – às 15h – Filme: Sonic 3;

Sexta-feira (11) – Sessão Cinema – às 15h – Filme: Looney Tunes;

Sábado (12) – Sessão Cinema – às 15h – Filme: Abá e sua banda;

Terça-feira (15) – Sessão Cinema – às 15h – Filme: Sonic 3;

Sexta-feira (18) – das 10h às 11h e das 15h às 16h – Contação de Histórias de Férias;

Sexta-feira (18) – das 14h às 15h – Oficina de Escultura Memorial na Vila;

Sexta-feira (18) – das 14h às 15h – Sábado (19) – das 14h às 15h – Oficina de Escultura Memorial na Vila.

Foto: Paiva/SECOM

Cinemateca

Com entrada gratuita, a Cinemateca, localizada no bairro São Francisco, está com uma programação diversificada que reúne cinco mostras especiais.

Entre elas, estão: uma em homenagem ao diretor japonês Akira Kurosawa, clássicos franceses de Jacques Tati, obras do movimento contracultural espanhol La Movida Madrileña, curtas independentes produzidos por artistas curitibanos e o retorno do Pan-Cinema – Curitiba Int’l Exp Film Festival, este ano com foco no Japão contemporâneo.

Curtas curitibanos – Terça-feira (8), às 19h

O Livro, o Lobo e o Agente Invisível (2021, drama/fantasia/suspense, 20 min);

Classificação: 12 anos.

(2021, drama/fantasia/suspense, 20 min); Classificação: 12 anos. 67 Coisas que São Menores do que Eu (2024, comédia, 7 min);

Classificação: livre.

(2024, comédia, 7 min); Classificação: livre. Júlia (2024, experimental, 3 min);

Classificação: livre.

(2024, experimental, 3 min); Classificação: livre. Resgate Nº13 (2025, ficção científica, 5 min – estreia);

Classificação: livre.

Mostra Akira Kurosawa – terça-feira (15), às 19h

Sonhos (1990, 120 min);

Classificação: livre.

(1990, 120 min); Classificação: livre. Rapsódia em Agosto (1991, 98 min);

Classificação: livre.

Mostra Jacques Tati – de 24 a 27 de julho (quinta a domingo)



Quinta-feira (24)

19h: Meu Tio / Mon Oncle (1958, 117 min)

Classificação: livre

Sexta-feira (25)

19h: As Férias do Sr. Hulot (1953, 116 min)

Classificação: livre

Sábado (26)

19h: Sessão Surpresa

Classificação: livre

Domingo (27)

18h: Playtime – Tempo de Diversão (1967, 155 min)

Classificação: livre

Pan-Cinema

Quinta-feira (31)

19h – Microcosmos (2022, 9 min)

Classificação: livre.

(2022, 9 min) Classificação: livre. 19h – Anti-Cosmos (2022, 15 min)

Classificação: livre.

(2022, 15 min) Classificação: livre. 19h – Constellation (2025, 23 min)

Classificação: livre.

(2025, 23 min) Classificação: livre. 19h – Imagination (2025, 34 min)

Classificação: livre.

Férias no MON

A partir do dia 13, o Museu Oscar Niemayer (MON) dá início a uma programação de férias para o público infantojuvenil. As atividades acontecem até o dia 25 de julho.

Segundo o museu, durante os dias, o objetivo será explorar algumas das diversas técnicas, linguagens, materiais e possibilidades que a arte pode proporcionar. Confira a programação gratuita:

Oficina de pintura com tinta guache

Domingo (13);

Das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30);

Para pessoas com mais de 3 anos;

Número de vagas: 60.

Oficina de desenho

Quarta-feira (16);

Das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30);

Para pessoas com mais de 3 anos;

Número de vagas: 60.

Oficina de colagem

Quarta-feira (23)

Das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30)

Para pessoas com mais de 3 anos

Número de vagas: 60.

