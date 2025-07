Adolescente é detido por atear fogo em homem na RMC; comparsa está foragido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um adolescente investigado por atear fogo na cabeça de um homem em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (03). De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), outro suspeito, Paulo Henryque Pereira, que é maior de idade, está foragido.

Segundo a delegada Juliana Cordeiro, o crime ocorreu em junho e teria sido gravado e divulgado nas redes sociais. Além da violência, a delegada informou que os suspeitos teriam ameaçado a vítima de morte caso ela denunciasse às autoridades.

Pelas imagens obtidas pela Tribuna do Paraná, é possível ver que a vítima aparenta sinais de embriaguez. Em meio a risadas, o adolescente se aproxima por trás do homem e passa a mão com algum tipo de líquido na cabeça dele. Em seguida, o outro suspeito ateia fogo. Todos riem, mas ninguém ajuda a vítima. O homem tira o moletom que usava e apaga o fogo sozinho.

De acordo com a PCPR, o adolescente apreendido se encontra à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado. A polícia pede a a colaboração da população para encontrar a localização do segundo suspeito para a conclusão do inquérito policial.

Os suspeitos podem responder pelo crime de lesão corporal e coação.