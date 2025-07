Nova Festa do Pinhão vai parar cidade na região de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Música, dança, feira de produtores, artesanato e muito pinhão, preparado de todo jeito. A 1ª Festa do Pinhão de Piraquara será realizada de 11 a 13 de julho no centro histórico da cidade. O evento movimenta a economia da região metropolitana e é opção para famílias curitibanas no inverno.

A semente da araucária é um dos alimentos mais tradicionais da região Sul e a festa celebra o patrimônio cultural, gastronômico e natural do município, além de orientar os visitantes sobre a importância da preservação das araucárias.

+ Leia mais: Circuito de Inverno de Curitiba: onde comer hambúrgueres e sanduíches com desconto

“Uma das nossas prioridades para este ano é impulsionar o turismo nos municípios da região, incentivando as economias locais. Festas típicas e eventos culturais são uma grande oportunidade para atrair visitantes do entorno. Agora com o frio, conhecer a cidade vizinha e curtir um pinhão quentinho é uma ótima opção para os curitibanos”, afirma o secretário para o Desenvolvimento da RMC, Thiago Bonagura.

A Secretaria da RMC articula o desenvolvimento integrado metropolitano e organiza o debate dos desafios comuns e de boas práticas, além de apresentar projetos e ações replicáveis entre as diversas cidades. A região reúne 29 municípios e concentra uma população superior a 3,7 milhões de pessoas. “Queremos aproveitar o potencial de cada município e fomentar o desenvolvimento integrado”, destaca Bonagura.

De maneira geral, a colheita do pinhão é permitida entre abril e junho. Essa cadeia produtiva gera renda para milhares de famílias paranaenses. A última safra movimentou mais de R$ 22 milhões. As regiões Central, Sul e Sudoeste concentram o maior volume de produção de pinhão no Estado.