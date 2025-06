Circuito de Inverno de Curitiba: onde comer hambúrgueres e sanduíches com desconto

O 2º Circuito Bom Gourmet de Inverno tem dezenas de opções de hamburgueres e sanduíches com desconto. O evento conta com a participação de diversas casas especializadas, além de lanchonetes, bares e padarias, que oferecem hambúrgueres tradicionais ou smash, feitos a partir de diferentes cortes de carne, ou então inúmeras variedades de sanduíches, incluindo alguns feitos em pão brioche e outros em croissants.

Todos eles estão na lista abaixo! A descrição e a foto de cada prato você encontra no site do evento ou no app, onde também há informações sobre o funcionamento de cada casa, condições para o desconto e centenas de outros produtos que fazem parte da vitrine do Circuito de Inverno. Aliás, até 3 de agosto, 156 estabelecimentos de Curitiba e região que participam do evento vão oferecer de 2 a 6 itens com preços até 60% mais baratos do em outros períodos.

​​BAIXE O APP (Android)

BAIXE O APP (iOS)

Veja onde comer hambúrgueres e outros sanduíches — e aproveite!

Hambúrguer

Alright Garden Água Verde — Combo Salada (hambúrguer + fritas; 30% off)

— Combo Salada (hambúrguer + fritas; 30% off) Brød Bakery Curitiba — Smash no Crøi (20% off)

— Smash no Crøi (20% off) BURGUER BAR Juvevê — Casa do Dragão (20% off)

— Casa do Dragão (20% off) BURGUER BAR Xaxim — Casa do Dragão (20% off)

— Casa do Dragão (20% off) Casa do Lago — Lago Blumenau (30% off)

— Lago Blumenau (30% off) Coice da Mula Cervejaria — Munich (10% off)

— Munich (10% off) Crói To Go! ParkShoppingBarigüi — Croi Burguer (20% off)

— Croi Burguer (20% off) Garden HamBargueria — Garden Burger Clássico ou Bacon Burger ou Smash Garden (10% off)

— Garden Burger Clássico ou Bacon Burger ou Smash Garden (10% off) Hard Rock Cafe Curitiba — The Classic Burger (10% off)

— The Classic Burger (10% off) Hop Head Pub — Hop Burger Bacon (10% off)

— Hop Burger Bacon (10% off) Italy Gourmet | Pizza & Burger Restaurant — Italy ou Sella Burger (20% off)

— Italy ou Sella Burger (20% off) Jurassic Burger — Anquilossauro ou Braquiossauro ou Duplo Pigsauro ou Lambeossaurus (10% off)

— Anquilossauro ou Braquiossauro ou Duplo Pigsauro ou Lambeossaurus (10% off) Miau Miau | Shopping Estação — Miau Miau Salada + Batata Frita + Refri 300ml (20% off)

— Miau Miau Salada + Batata Frita + Refri 300ml (20% off) Mister Giuseppe Afonso Pena — Smash Bacon Mister Giuseppe (10% off)

— Smash Bacon Mister Giuseppe (10% off) O Cachaceiro | Bar & Restaurante — X-Rústico Duplo (20% off)

— X-Rústico Duplo (20% off) Pimp Burger Água Verde — Burguer Queijo Empanado (10% off)

— Burguer Queijo Empanado (10% off) PUB Refúgio AltaMontanha — Hamburguesa Refúgio Carne (10% off)

— Hamburguesa Refúgio Carne (10% off) Remis Food | Ventura Shopping — Remis Costela ou Fraldinha ou Picanha ou ON (20% off)

— Remis Costela ou Fraldinha ou Picanha ou ON (20% off) Smoke ‘N’ Fire Steakhouse — BBQ Whisky Buger ou Malzbier Bacon Burger (20% off)

— BBQ Whisky Buger ou Malzbier Bacon Burger (20% off) Villa Bistrô — Fondue para 2 (com hambúrgueres) ou O Empanado Burger (10% off)

— Fondue para 2 (com hambúrgueres) ou O Empanado Burger (10% off) Wintarus Bar e Grill — Wintarus Power Combo ou Wintarus Spec Duplo Combo (20% off)

— Wintarus Power Combo ou Wintarus Spec Duplo Combo (20% off) WOLFS Hamburgueria | São José dos Pinhais — Chimi Burger Grelhado (10% off)

— Chimi Burger Grelhado (10% off)

Outros sanduíches

Alright Garden Água Verde — Drunk Chicken (30% off)

— Drunk Chicken (30% off) Aqueces Bar — Pão com Bolinho (30% off)

— Pão com Bolinho (30% off) Bar CanaBenta — Pão com Costela (30% off)

— Pão com Costela (30% off) Bardo Company — Primeira Viagem Solo (combo com Francesinha Portuguesa Clássica – 10% off) | Eurotrip para 2 (combo com Francesinha Clássica) ou Amigo Vegetariano (combo com Francesinha Clássica e Vegetariana) (20% off) | Tour Gastronômico Europeu Completo (combo com Francesinha Clássica Portuguesa e Croque Madame – 30% off) | Degustação de Todas as Francesinha do Bardo (combo para 4 pessoas – 40% off)

— Primeira Viagem Solo (combo com Francesinha Portuguesa Clássica – 10% off) | Eurotrip para 2 (combo com Francesinha Clássica) ou Amigo Vegetariano (combo com Francesinha Clássica e Vegetariana) (20% off) | Tour Gastronômico Europeu Completo (combo com Francesinha Clássica Portuguesa e Croque Madame – 30% off) | Degustação de Todas as Francesinha do Bardo (combo para 4 pessoas – 40% off) Bee.O Café — Misto Quente no Pão de Fermentação Natural (20% off)

— Misto Quente no Pão de Fermentação Natural (20% off) Boteco da Ordem — Pernil ou Bife com Queijo e Cheiro-Verde (20% off)

— Pernil ou Bife com Queijo e Cheiro-Verde (20% off) BURGUER BAR Juvevê — Pão com Bolinho à Parmegiana (30% off)

— Pão com Bolinho à Parmegiana (30% off) BURGUER BAR Xaxim — Pão com Bolinho à Parmegiana (30% off)

— Pão com Bolinho à Parmegiana (30% off) Carbono Cult | Arte e Gastronomia Curitiba — Memória no Pão (30% off)

— Memória no Pão (30% off) CHō Lámens e Baos Batel — Porco Bao (30% off)

— Porco Bao (30% off) CHō Lámens e Baos Juvevê — Porco Bao (30% off)

— Porco Bao (30% off) CHō Lámens e Baos São Braz — Porco Bao (30% off)

— Porco Bao (30% off) Chocolate Lugano Santa Felicidade — Croissant Caprese (10% off)

— Croissant Caprese (10% off) Cioccolato & Gelato — Croissant Tradicional e Pistache (30% off) | Ciabatta Roma (20% off)

— Croissant Tradicional e Pistache (30% off) | Ciabatta Roma (20% off) COIN por Ivan Lopes — Sanduíche de Pastrami ou Croque Madame (20% off)

— Sanduíche de Pastrami ou Croque Madame (20% off) Crói To Go! ParkShoppingBarigüi — Croi Beneditino (20% off)

— Croi Beneditino (20% off) Grão Casa de Pães — Misto Quente (30% off)

— Misto Quente (30% off) Joseph Café | ParkShoppingBarigüi — Combo 1 (com croissant recheado de pizza – 10% off)

— Combo 1 (com croissant recheado de pizza – 10% off) Linda Cafeteria — Croissant de Queijo e Presunto (20% off)

— Croissant de Queijo e Presunto (20% off) Maia Box Sanduicheria | Mercado Municipal — X-Maia ou Sanduíche de Frango do Chef ou Sanduíche Capivara (10% off)

— X-Maia ou Sanduíche de Frango do Chef ou Sanduíche Capivara (10% off) Mavy Gastrobar — Pão com Bolinho de Pinhão (20% off)

— Pão com Bolinho de Pinhão (20% off) Miau Miau | Shopping Estação — X-Espeto de Coração + Batata Frita + Refri 300ml (20% off)

— X-Espeto de Coração + Batata Frita + Refri 300ml (20% off) Mundo da Lua Restaurante — Frango Espacial (30% off)

— Frango Espacial (30% off) NT Doces Finos — Croissant Lucca (10% off)

— Croissant Lucca (10% off) Okashi Curitiba — Combo Croissant Recheado (30% off)

— Combo Croissant Recheado (30% off) Padaria Requinte Cabral — Clássico da Estação (com sanduíche de queijo – 10% off) | Estação Aconchego (com misto – 20% off)

— Clássico da Estação (com sanduíche de queijo – 10% off) | Estação Aconchego (com misto – 20% off) Posto Pelanda Analipe — Pão com bolinho (20% off)

— Pão com bolinho (20% off) Posto Pelanda Estrela Guia — Pão com bolinho (20% off)

— Pão com bolinho (20% off) Posto Pelanda Maestro — Pão com bolinho (20% off)

— Pão com bolinho (20% off) Royalty Café — Croissant (30% off)

— Croissant (30% off) Smoke ‘N’ Fire Steakhouse — Drunken Pork (20% off)

— Drunken Pork (20% off) STRACCIA — Straccia Bom Gourmet (20% off) | Combo La Numero 01 ou Croccante ou Giardino ou Zola e Crudo (30% off)

— Straccia Bom Gourmet (20% off) | Combo La Numero 01 ou Croccante ou Giardino ou Zola e Crudo (30% off) Toniolo Pães Artesanais — Croque Monsieur (20% off)

— Croque Monsieur (20% off) Tribo das Frutas Gastronomia — Paje ou Tikaman (20% off)