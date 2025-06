Palacete centenário faz nevar no Centro de Curitiba; magia e sabor

Em pleno centro histórico de Curitiba, onde prédios centenários contam histórias em cada detalhe da fachada, um elemento inusitado trouxe ainda mais charme para a região, especificamente na esquina das ruas Dr. Muricy e Augusto Stelfeld: a neve. A Cantina Baviera, um restaurante que tem nome alemão, alma italiana e um toque francês, faz nevar todas as noites para encanto de quem passa.

Há mais de 50 anos o estabelecimento celebra a cultura, a gastronomia e os invernos curitibanos, e agora convida a cidade a reviver a magia das raras nevascas que marcaram sua memória. Instalada em um palacete europeu de 1928 (ano da maior nevasca já registrada na cidade) a Baviera trouxe um sistema que simula neve com realismo impressionante.

Os flocos caem suavemente, criando um cenário que transporta os visitantes para as ruas de Milão ou para as montanhas do norte da Itália — sem sair da capital mais fria do país.

“É mais que um efeito. É um resgate do orgulho curitibano de vestir casacos pesados, respirar o ar gelado e transformar o inverno em poesia urbana. A cada floco que cai, um convite: sinta, celebre, aqueça-se com sabor e memória”, afirma o proprietário do local, Márcio Borges.

E enquanto a neve dança lá fora, dentro da velha cantina um dos fornos a lenha mais antigos de Curitiba acolhe os visitantes com um calor que é quase um abraço. As massas artesanais, o tradicional filé do patrão, o parmegiana com farofa de ovos, o calzone e a famosa sopa de cebola são servidos da mesma forma há 53 anos.

O Cantina Baviera atende de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, no horário do almoço, e todos os dias no horário do jantar, das 18h às 23h.