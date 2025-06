Curitiba se prepara para o maior Festival de Rock do Sul do Brasil

Curitiba está prestes a reviver sua paixão pelo rock com o Festival Crossroads 2025. O evento, que celebra o Dia Mundial do Rock, promete ser o maior do gênero no Sul do Brasil, reunindo mais de 30 atrações em cinco palcos.

Marcado para 12 de julho, o festival ocupará um novo espaço ao ar livre na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, oferecendo 12 horas ininterruptas de música, das 10h às 22h. A oitava edição do Crossroads traz uma estrutura ampliada, prometendo conforto e uma experiência inesquecível para os fãs de rock.

O line-up impressiona pela diversidade, mesclando artistas autorais e tributos consagrados. Nomes como Black Pantera, Selvagens à Procura da Lei e Sugar Kane representam a cena autoral brasileira, enquanto tributos a ícones como Metallica, Pink Floyd e Charlie Brown Jr. completam a programação.

Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads e idealizador do evento, destaca a escolha do novo local. “Encontramos uma área verde incrível, a poucos minutos do Centro, que tornará a oitava edição do nosso Dia Mundial do Rock ainda mais especial”, revela.

O Festival Crossroads, que começou como uma celebração intimista em 2004, cresceu exponencialmente, tornando-se um marco no calendário cultural de Curitiba. A edição de 2025 reafirma o compromisso com a música autoral, com pelo menos um terço das atrações formado por bandas independentes.

Além dos shows, o evento contará com praça de alimentação, estrutura infantil e uma atmosfera audiovisual única. Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento, promete novidades para esse ano. “Estamos preparando uma edição histórica, reafirmando seu protagonismo como uma das celebrações mais autênticas e vibrantes do Dia Mundial do Rock no Brasil”, conta.

Os ingressos, que são limitados, já estão à venda no site oficial do festival. Para os amantes do rock em Curitiba e região, o Festival Crossroads 2025 se apresenta como uma oportunidade de mergulhar na cultura roqueira e vivenciar uma experiência musical.