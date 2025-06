Novos alertas de frio intenso: semana será gelada em Curitiba

A instabilidade registrada neste domingo (29) é apenas um prenúncio do que os paranaenses devem enfrentar ao longo da semana. Dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até esta segunda-feira (30), indicam acumulados de chuva de até 50 milímetros por dia e risco associado à queda nas temperaturas.

Os avisos são motivados pela atuação de uma frente fria que avança do norte do Rio Grande do Sul até o sul e oeste do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas continuam nesta segunda-feira, principalmente na metade sul do estado.

As temperaturas mais baixas devem ocorrer na virada de segunda para terça-feira (1º), com possibilidade de geada em áreas que vão do oeste até o centro do estado e parte dos Campos Gerais.

A partir de quarta-feira (02), as mínimas caem em todo o Paraná. Em Curitiba, os termômetros devem marcar 6 °C ao amanhecer, com máxima de apenas 8 °C. A nova onda de frio virá acompanhada de ventos de até 30 km/h, o que pode intensificar a sensação de frio.

Até o final da semana, as temperaturas seguem baixas, mas com maior chance de céu limpo em alguns períodos do dia. A previsão de chuva só deve retornar ao estado na semana seguinte, a partir do dia 10 de julho.