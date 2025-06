Fim da parede suada! Mudança no tempo reduz umidade em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do tempo

Para alívio dos curitibanos, o fenômeno que deixa paredes, pisos e janelas com aspecto de “suados” deve dar uma trégua nos próximos dias. A situação ocorre quando há uma oscilação térmica brusca entre o interior das casas e o ambiente externo. Isso acontece, por exemplo, quando o ar frio de dentro dos imóveis entra em contato com um ar mais quente e úmido vindo de fora, gerando condensação.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ainda existe chance de o fenômeno se repetir nesta segunda-feira (30). No entanto, a previsão indica uma mudança nas condições climáticas a partir de terça-feira (1º), o que tende a amenizar o problema.

A nova frente fria fará as temperaturas voltarem a cair em Curitiba, especialmente entre quarta e quinta-feira, quando os termômetros podem marcar mínima de 6ºC. Com isso, o ar externo passará a estar mais frio do que o ambiente interno, o que reduz o risco da condensação que causa umidade visível em móveis, pisos e vidros.

E as roupas no varal?

Apesar da diminuição da umidade dentro das casas, a previsão não é muito animadora para quem precisa lavar roupas. A semana será chuvosa em várias regiões do estado, inclusive em Curitiba, onde há chance de pancadas de chuva até terça-feira. Apenas a partir de quinta-feira (02) a previsão indica um possível intervalo de sol entre nuvens.

Para quem não puder estender as roupas fora de casa, vale a tentativa de aproveitar varais próximos às janelas, que receberão mais ventilação. A semana será marcada por rajadas de vento, que podem ajudar na secagem. A previsão aponta ventos de pelo menos 30 km/h nos próximos dias. Neste domingo (29), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir um alerta para rajadas entre 40 km/h e 60 km/h.