Por que janelas estão ‘suando’? Mudança brusca no tempo intriga Curitiba

Curitibanos têm se deparado com um cenário inusitado nos últimos dias: paredes, pisos e janelas aparentemente “suando”. O fenômeno, que coincide com as recentes mudanças climáticas na capital paranaense, tem deixado muitos moradores intrigados.

Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar, esclarece o mistério. “Ao abrir as janelas, o ar quente e úmido entra na casa e condensa o vapor d’água nas superfícies geladas”, explica o especialista. Segundo ele, a situação é resultado do rápido retorno de uma massa de ar mais aquecida e úmida, proveniente da Amazônia, após um período de temperaturas mais baixas na região.

A oscilação térmica brusca fica evidente nos registros meteorológicos. Em Curitiba, a temperatura saltou de -0,3ºC na quarta-feira mais de 10ºC na quinta-feira chuvosa.

Esse contraste térmico fez com que o interior das residências ficasse mais frio que o ambiente externo, criando as condições ideais para a condensação do vapor d’água nas superfícies.

Paredes suando em casa? Como resolver!

Para os curitibanos que se depararem com esse fenômeno em casa, a recomendação é simples: ligue ventiladores ou aquecedores para ajudar a dissipar o vapor d’água. Em espaços menores, passar um pano com álcool pode ser uma solução prática.

A previsão indica que a amplitude térmica – com manhãs frias e tardes mais quentes – deve persistir nesta quarta-feira em todo o Paraná. Portanto, os moradores da capital e região devem ficar atentos a essas variações climáticas e seus efeitos no ambiente doméstico.

