Megaobra de novo viaduto em Curitiba gera bloqueio em bairro a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (30), a via marginal entre as ruas Antônio Camilo e Maria Ficinska, no acesso ao bairro Tarumã, será totalmente bloqueada por 60 dias. A interdição é necessária para a continuidade da megaobra de ampliação do Complexo Tarumã, o viaduto da Linha Verde que passa sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Durante esse período, equipes vão trabalhar na implantação da nova rede de drenagem, escavações para terraplenagem e recomposição do pavimento da megaobra. A intervenção faz parte do avanço das obras do Complexo Tarumã.

Para garantir a segurança dos motoristas, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) e a empresa responsável pela obra farão a sinalização completa do local com placas, barreiras, cones e barris refletivos. Um painel de mensagem variável (PMV) também será instalado para orientar os condutores.

Acesso alternativo

Durante o bloqueio, apenas um acesso alternativo estará disponível para a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no sentido bairro. Os motoristas que estiverem na Linha Verde deverão seguir pela Rua Raphael Papa, virar à esquerda na Teófilo Soares Gomes e, então, acessar a Victor Ferreira do Amaral. Confira no mapa a seguir:

Via marginal da Linha Verde terá bloqueios para obras do Complexo Tarumã. Imagem: Prefeitura de Curitiba.

Até quando vão as obras do Complexo Tarumã?

Atualmente, as equipes estão finalizando a ampliação do viaduto, que passará de 24 para 50 metros de largura. Também estão em andamento as obras no pavimento das vias locais, que conectam a Linha Verde à Victor Ferreira do Amaral.

A primeira fase da obra, anunciada em 2018, começou em janeiro de 2023. No início de 2024, o trânsito foi reorganizado para a instalação das vigas que sustentam a nova estrutura.

Em abril, o prefeito Eduardo Pimentel anunciou a liberação das primeiras faixas até o fim de maio. Em agosto, está prevista a entrega de mais duas faixas no lado esquerdo do viaduto. A conclusão do complexo está programada para o final de 2025.

