Pista da Av. Victor Ferreira do Amaral será bloqueada nessa sexta

A Avenida Victor Ferreira do Amaral terá bloqueio parcial no trânsito a partir desta sexta-feira (20). Com uma nova fase das obras, a pista da direita será fechada na pista sentido Pinhais, na região do supermercado Muffato. As outras duas pistas da avenida estarão livres para o tráfego de veículos.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o bloqueio é necessário para a execução de serviços na rede de drenagem, troca do meio-fio, fresa e implantação do asfalto no trecho que integra as obras do Complexo Tarumã.

Outros bloqueios

Algumas vias de acesso transversais à Avenida Victor Ferreira do Amaral também passarão por bloqueios de forma alternada.



A Rua Presidente Epitácio Pessoa terá um bloqueio parcial, com desvio para entrada à direita na Avenida Affonso Penna até a Rua Maria Ficinska para acessar a saída da Linha Verde Sul, sentido Pinheirinho.

A Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, e a empresa responsável pelas obras já sinalizaram o local com placas, barreiras, cones e barris refletivos para garantir a segurança viária.

Complexo Tarumã

Neste momento, os trabalhos estão concentrados na finalização da estrutura para ampliação do viaduto e na estruturação do pavimento das vias locais que dão acesso tanto à Linha Verde quanto à Victor Ferreira do Amaral.

As alças de acesso, com requalificação de 8 km de ruas, estão em fase final.