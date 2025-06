Destino no Paraná tem 12 piscinas de águas termais para relaxar

Uma pequena e pacata cidade no Norte Pioneiro guarda histórias curiosas, paisagens bucólicas e atrações para toda a família. Em Cornélio Procópio, é possível “viajar no tempo” ao visitar a praça onde os moradores se reuniam para assistir televisão ao ar livre numa época em que os aparelhos ainda eram raridade nas casas.

Uma volta ao tempo que mostra a cultura de uma geração. Para quem busca paz e tranquilidade, Cornélio Procópio oferece o Bosque Municipal. Nele é possível apreciar o silêncio do Santuário de Schoenstatt.

+ Leia mais Quatro parques secretos em Curitiba para você conhecer e curtir no feriado

Entre opções de lazer e gastronomia, o bifinho no alho – prato típico da região, e o Resort Aguativa, com 12 piscinas de águas termais, ideais para relaxar e curtir com a família.

Outro destaque é o Planetário da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), inaugurado em 2024. Com visitas gratuitas, é possível curtir uma programação voltada ao conhecimento astronômico. A experiência cheia de aprendizado pode ser completa com a visita ao Museu de História Natural da cidade. Recém-inaugurado, o museu reúne centenas de animais taxidermizados, organizados por biomas do Brasil e do mundo.

A história completa da cidade e seus pontos turísticos é tema do episódio “Visite Paraná”, da TV Paraná Turismo nesta sexta-feira (20), às 20 horas. A TV Paraná Turismo pode ser sintonizada no canal 9.1 UHF (TV Aberta), 509 (Claro/NET) ou na antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056 na Banda C) e também pela Banda KU no canal 236 e na SKY TVRO no canal 66.