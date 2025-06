Quatro parques secretos em Curitiba para você conhecer e curtir no feriado

Que tal fugir dos parques tradicionais de Curitiba e descobrir locais incríveis na cidade para relaxar e curtir este feriado prolongado de Corpus Christi? Garimpamos quatro opções de passeios em Curitiba de graça, para você conhecer lugares diferentes da nossa capital. Vamos descobrir os parques secretos de Curitiba?

As opções selecionadas pela Tribuna têm espaço para piqueniques, brincadeiras ao ar livre e entrada gratuitas.

Bosque Reinhard Maack – Hauer

O Bosque Reinhard Maack é a opção ideal nos fins de semana. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

O Bosque Reinhard Maack é uma boa opção para levar a criançada para brincar ao ar livre, longe das telas. O espaço se destaca pelo verde e pelos brinquedos para os pequenos feitos em madeira. As atrações do bosque são indicados para crianças de 5 a 12 anos de idade.

A experiência no bosque é guiada por uma trilha, que passa por 16 diferentes atrações construídas em madeira e outros materiais rústicos, que vão aparecendo ao longo do trajeto, fundado em 1989. As atividades incluem tirolesas, escorregadores, paredes de escalada e trampolim, ao longo dos 900 metros de extensão da trilha.

Serviço: Bosque Reinhard Maack

Endereço: R. Waldemar Kost, s/n – Hauer.

Horário: Aos fins de semana, o local fica disponível ao público geral, das 8h às 17h. Dias de semana apenas com horários agendados para escolas

*Em caso de chuva, por motivo de segurança, o local não abre aos fins de semana.

Parque Municipal Gomm / Memorial Inglês – Batel

O Parque Gomm contém elementos que remetem aos britânicos, como paredes de tijolos e uma cabine telefônica vermelha, típica da Inglaterra. Foto: Divulgação/Hully Paiva/SMCS

Uma opção cultural, mas que também proporciona interação com a natureza é o Parque Municipal Gomm / Memorial Inglês, no bairro Batel. O espaço contém elementos que remetem aos britânicos, como paredes de tijolos e uma cabine telefônica vermelha, típica da Inglaterra.

O parque tem deck de madeira ecológica, pista de caminhada, playground com brinquedos inclusivos e estar para contação de histórias. Além de três caixas de abelhas sem ferrão, do programa municipal Jardins de Mel.

Serviço: Parque Municipal Gomm / Memorial Inglês

Endereço: Rua Bruno Filgueira, 666 – Batel

Horário: Das 6h às 22h

Bosque Irmã Clementina – Bairro Alto

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Outra opção de contato direto com a natureza é o Bosque Irmã Clementina, no Bairro Alto. Com lago e trilha arborizada, o espaço é um cantinho de paz no meio da cidade. O local uma praça com relógio de sol, espaço de estar, trilhas.

Inaugurado em 2008, o Bosque Irmã Clementina é uma homenagem à pedagoga do Colégio Madalena Sofia e professora do Colégio Sacre Couer de Jesus, Clemence Helena Bertha W. Van Hombeeck, falecida em janeiro de 2002. Ela que se naturalizou brasileira em 1973 e recebeu em 1992 o título de Cidadã Honorária de Curitiba.

Serviço: Bosque Irmã Clementina

Endereço: Rua Paulo Friebe, em frente ao número 60, no Bairro Alto

Horário: aberto 24h

Bosque Municipal Zaninelli – Pilarzinho

Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

O local que antes era usado para exploração de granito, agora é um lugar para se admirar e desfrutar da natureza.

Em meio ao paredão de pedras, tem o olho d’água de aproximadamente 120 metros de extensão, um mirante e uma estrutura de madeira de 15 metros com balanços de 3 metros de altura feita com elementos da natureza.

O projeto arquitetônico do prédio representa na forma e nas cores os quatro elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. A edificação foi composta por troncos de eucalipto, provenientes da reutilização de postes de luz descartados.

Serviço: Bosque Zanielli

Endereço: Rua Victor Benato, 210

Horário: Das 8h às 18h, todos os dias, inclusive nos feriados

