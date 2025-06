Parque famoso de Curitiba tem nome desconhecido e já foi “praia artificial”

Conhecido carinhosamente pelos curitibanos como “Parque do Bacacheri“, essa área verde tão querida na capital paranaense tem um nome oficial que carrega uma importante homenagem: Parque Municipal General Iberê de Mattos. O espaço, inaugurado em 1988, é um refúgio para quem busca contato com a natureza e opções de lazer, ao mesmo tempo em que preserva a memória de uma figura relevante para a história da cidade.

>>> Encontre todas as informações de Curitiba no nosso Guia da Cidade

Localizado no bairro Bacacheri, um dos mais antigos de Curitiba, o parque ocupa uma área de 152 mil metros quadrados e é um ponto de encontro para moradores e visitantes. Antes de se tornar o belo parque que conhecemos hoje, o local era conhecido como “Tanque do Bacacheri“, um balneário popular onde se alugavam barcos a remo para passeios. O assoreamento do lago, no entanto, levou à desativação do balneário, e a área foi revitalizada para se transformar no parque atual.

+ Você sabia? Maior avenida de Curitiba tem 11 km e homenageia figura histórica

Quem foi General Iberê de Mattos?

O homenageado, General Iberê de Mattos, foi uma figura de destaque na vida pública curitibana, tendo sido prefeito da cidade. Sua gestão deixou marcas importantes no desenvolvimento urbano e social de Curitiba. A escolha de seu nome para o parque, dois anos após sua morte, em 1988, foi uma forma de reconhecer sua contribuição e preservar os arredores do Rio Bacacheri, auxiliando também na prevenção de invasões em áreas de risco de enchentes.

O que fazer no Parque Bacacheri?

O Parque General Iberê de Mattos oferece uma variedade de opções para todas as idades. Para os amantes de atividades físicas, há uma pista de caminhada e corrida que contorna o lago, canchas de futebol de areia e de vôlei, e um espaço para a prática de ciclismo (com ressalva para que as bicicletas sejam utilizadas fora da pista que contorna o lago).

Foto: Marco Charneski / Tribuna do Paraná

+ Viu essas?

– A menor avenida do mundo fica em Curitiba; veja qual é sua extensão

– Curitiba tem múmia 500 anos mais velha que Jesus Cristo

O grande lago é um dos pontos mais charmosos do parque, atraindo diversas espécies de aves aquáticas como frangos-d’água, marrecas-pé-vermelho, jaçanãs, saracuras, garças e socós, tornando-o um local ideal para observação da fauna. Bancos de madeira estrategicamente posicionados convidam à contemplação da paisagem.

Para as crianças, um playground completo garante a diversão, enquanto as áreas verdes são perfeitas para piqueniques em família. O parque conta ainda com uma lanchonete, sanitários e uma academia ao ar livre. O acesso principal é marcado por um portal com arquitetura inspirada em pirâmides e arcos coloridos, que, segundo a tradição popular, simbolizam bons fluidos e a entrada para o paraíso.

+ Leia mais: Túneis e bunkers escondidos por Curitiba – histórias do subterrâneo

O Parque Municipal General Iberê de Mattos – ou simplesmente Parque do Bacacheri – é, portanto, muito mais do que uma área de lazer. É um pedaço da história de Curitiba, um pulmão verde que contribui para a qualidade de vida da cidade e um espaço que mantém viva a memória de um de seus importantes gestores. É um convite a se desconectar da rotina e desfrutar da natureza e da tranquilidade que este oásis urbano oferece.