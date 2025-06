Maior avenida de Curitiba tem 11 kms e homenageia figura histórica

Dia desses trouxemos para os leitores da Tribuna as curiosidades sobre a menor avenida do mundo. A Avenida Luiz Xavier fica no Centro de Curitiba, distante alguns poucos metros do fim da maior avenida de Curitiba. Logo ali, duas quadras pra direita de quem vem (ou da esquerda de quem vai) está a Praça Tiradentes, exato local onde a Avenida Marechal Floriano Peixoto começa.

Com quase 12 quilômetros de extensão, a avenida cruza grande parte da capital paranaense de Norte a Sul e é uma das principais artérias viárias de Curitiba, atravessando diversos bairros da cidade, desde o Centro até o Alto Boqueirão, passando pelos bairros Boqueirão, Hauer, Parolin, Rebouças, até chegar à região central. Se o vivente desta bela cidade quiser ir à pé do começo ao fim, vai levar aproximadamente 2h40, segundo o Google Maps.

Neste eixo Curitiba testemunhou um grande desenvolvimento habitacional. Com a implantação das canaletas de ônibus, o deslocamento de pessoas ficou mais rápido e eficiente. No caminho, existem de residências a grandes empresas, shoppings, supermercados, hospitais, terminais de ônibus, prédios públicos e Ruas da Cidadania.

O homenageado: Marechal Floriano Peixoto

A avenida leva o nome de Floriano Vieira Peixoto (1839-1895), que foi o segundo presidente do Brasil, governando de 1891 a 1894. Ele é uma figura histórica de grande importância para o período inicial da República brasileira, conhecido como o “Consolidador da República” ou o “Marechal de Ferro”.

Floriano Peixoto teve uma carreira militar destacada antes de entrar para a política. Ele participou da Guerra do Paraguai e ascendeu rapidamente na hierarquia do Exército Brasileiro. Foi eleito vice-presidente na chapa de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República. Quando Deodoro renunciou em 1891, Floriano assumiu a presidência.

O apelido Marechal de Ferro se deve à sua postura firme e autoritária para lidar com as diversas revoltas e crises políticas que marcaram seu governo, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Ele agiu com rigor para manter a ordem e consolidar o regime republicano no Brasil.

Seu governo foi marcado pela centralização do poder e pela repressão às oposições, mas também por medidas que visavam a modernização do país e o fortalecimento do Estado.