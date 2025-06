A menor avenida do mundo fica em Curitiba; veja qual é sua extensão

Curitiba, essa cidade que a gente ama (apesar de às vezes reclamarmos do frio e da chuva), é cheia de particularidades. E entre os parques, os museus e as capivaras, existe uma joia peculiar que muita gente nem sabe que é avenida: a Luiz Xavier. Prepare-se para conhecer a história, as fofocas e os detalhes dessa que é carinhosamente conhecida como a menor avenida do mundo!

Localizada no coração do Centro de Curitiba, a avenida Luiz Xavier é tão pequenina que mais parece um calçadão, ou quem sabe, um pedacinho de rua que se perdeu. Com seus modestos 50 metros de extensão, ela liga a Rua XV de Novembro (o calçadão mais famoso da cidade) à Rua Ébano Pereira. É tão curtinha que, se você piscar, pode passar direto e nem perceber que andou por uma avenida! Mas não se engane: o tamanho não diminui sua importância e seu charme histórico.

De Passagem Secreta a Avenida Charmosa

A história da Luiz Xavier é quase um conto de fadas urbano. Antes de virar a avenida que conhecemos, esse trecho era uma espécie de viela, um atalho para os curitibanos que queriam cortar caminho entre as ruas principais. Imagine só: uma Curitiba do século passado, com carroças, bondes e gente apressada, e no meio de tudo isso, uma passagem secreta. Pois é, a Luiz Xavier era assim.

Em 1928, um projeto visionário (e talvez um pouco ambicioso para o tamanho do local) transformou essa viela em uma avenida. A ideia era criar um acesso mais direto e elegante, mas o espaço físico era o que era. E assim nasceu a avenida Luiz Xavier, com a peculiaridade de ser incrivelmente curta.

O nome é uma homenagem a Luiz de Freitas Xavier, um importante jornalista e político paranaense. Luiz Xavier foi figura atuante na imprensa curitibana e teve grande relevância política no estado, sendo deputado estadual e federal. Dar o nome de uma avenida, mesmo que pequena, era uma forma de reconhecimento. A escolha do nome para uma avenida tão singular rende boas risadas e debates entre os curitibanos: seria uma homenagem proporcional ao espaço ou um gesto de carinho por sua importância, independentemente do tamanho?

Curiosidades e boas histórias

A Luiz Xavier é um prato cheio para quem gosta de peculiaridades. Por ser tão compacta, ela acumula algumas histórias engraçadas:

Onde o sinal não faz sentido: Você já imaginou um semáforo numa avenida de 50 metros? Pois é, a Luiz Xavier não tem (e nem precisa!). A travessia é feita a pé, no bom e velho estilo calçadão. Se tivesse um farol ali, a piada seria pronta: “demorou para abrir o sinal na menor avenida do mundo!”.

Apesar de seu tamanho diminuto, a avenida Luiz Xavier tem um papel importante na vida do Centro de Curitiba. Ela serve como um respiro no agito da Rua XV, oferecendo um pequeno corredor de acesso e um ponto de comércio e serviços. É um lembrete divertido de que nem tudo precisa ser grandioso para ter seu valor e sua história.

Ela nos faz refletir sobre como o urbanismo pode ser adaptável e como pequenas soluções podem gerar grandes impactos. A Luiz Xavier é um exemplo de como o bom humor e a criatividade podem se misturar com a história de uma cidade.

Então, da próxima vez que você estiver passeando pelo Centro de Curitiba, na região da Rua XV de Novembro, não se esqueça de dar uma olhadinha para o lado e procurar por essa joia em miniatura. A avenida Luiz Xavier não é só um pedacinho de asfalto; é um pedaço da história de Curitiba, com um charme único e um convite para você soltar um sorriso. Afinal, onde mais você pode dizer que andou por uma avenida inteira em menos de um minuto?