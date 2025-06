Curitiba tem múmia 500 anos mais velha que Jesus Cristo

Em meio à efervescência cultural de Curitiba, um tesouro inusitado aguarda os visitantes do Museu Egípcio e Rosacruz Tutankhamon: uma múmia egípcia original. Longe dos grandes museus europeus ou norte-americanos, “Tothmea”, como é carinhosamente chamada, não é apenas uma atração curiosa, mas um portal para a história milenar do Egito Antigo, carregada de fatos inusitados e um toque de mistério.

Tothmea, a única múmia egípcia original em exposição no Brasil fora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, chegou a Curitiba em 1995, vinda de um museu no Chile. Sua aquisição pela Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa da Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz (AMORC) foi um marco, consolidando o caráter educacional e místico do museu.

A identidade exata de Tothmea permanece um enigma: não há registros que comprovem seu nome original ou sua história de vida. Acredita-se, com base em análises superficiais e no período em que foi mumificada (estimativas apontam para o Terceiro Período Intermediário (1070 – 712 a.C.) ou no início do Período Tardio (712 – 332 a.C.), que ela seria uma mulher de posses, talvez uma sacerdotisa ou uma pessoa ligada à nobreza, dado o sofisticado processo de mumificação.

Curiosidades e Fatos Inusitados:

Apesar dos milênios que a separam de sua vida terrestre, o corpo de Tothmea está notavelmente bem preservado. É possível observar detalhes como unhas e fios de cabelo, um testemunho da maestria dos embalsamadores egípcios.



O sarcófago em que Tothmea repousa não é o seu original. Ele foi adquirido separadamente e é de um período diferente da múmia, embora também autêntico. Essa peculiaridade ressalta a dificuldade de se manter o conjunto original de artefatos ao longo de milênios de saques e dispersões.



Guardiã da memória: Tothmea não é apenas uma peça de museu, mas um símbolo da persistência da vida e da crença na eternidade. Ela convida os visitantes a refletir sobre a morte, o renascimento e as complexas crenças religiosas que moldaram uma das maiores civilizações da história.

A presença de Tothmea em Curitiba oferece uma oportunidade única para o público brasileiro se conectar diretamente com o legado do Egito Antigo, instigando a curiosidade e o respeito por uma cultura que, mesmo após milênios, continua a fascinar e a inspirar. A múmia do Museu Rosacruz é, sem dúvida, uma das joias mais intrigantes da capital paranaense.