Um bosque secreto, no Bairro Alto, em Curitiba, permite literalmente o contato direto com a natureza em pleno caos da cidade grande. O Bosque Irmã Clementina é um verdadeiro oásis verde que permite contato com árvores, plantas, animais e possibilidade uma área de lazer tranquila para a comunidade.

O bosque já passou por maus momentos, tanto que em 2012 foi foco de uma matéria da Tribuna do Paraná. Porém a situação do local atualmente é bem diferente. O bosque abriga trilha em meio às árvores e um lago com peixes.

Além de ser um local ideal para caminhadas e contemplação da natureza, o Bosque Irmã Clementina conta com estrutura para receber visitantes de todas as idades. Entre as principais atrações estão:

Trilhas Interpretativas : Guiadas por placas educativas que explicam a fauna e flora locais.

: Guiadas por placas educativas que explicam a fauna e flora locais. Parquinho Infantil : Área segura e equipada para as crianças se divertirem.

: Área segura e equipada para as crianças se divertirem. Espaços para Picnic : Ideal para reunir amigos e familiares para um momento ao ar livre.

: Ideal para reunir amigos e familiares para um momento ao ar livre. Auditório ao Ar Livre: Palco para eventos culturais, apresentações artísticas e atividades educativas.

Inaugurado em 2008, o Bosque Irmã Clementina é uma homenagem à pedagoga do Colégio Madalena Sofia e professora do Colégio Sacre Couer de Jesus, Clemence Helena Bertha W. Van Hombeeck, falecida em janeiro de 2002. Ela que se naturalizou brasileira em 1973 e recebeu em 1992 o título de Cidadã Honorária de Curitiba.

Visitação e Horários

O bosque está aberto ao público diariamente, 24h, com entrada gratuita. Durante os finais de semana e feriados, é comum ver famílias e grupos aproveitando as diversas atividades oferecidas pelo espaço.

Onde fica o Bosque Irmã Clementina?

O bosque Irmã Clementina fica na Rua Paulo Friebe, em frente ao número 60, no Bairro Alto, em Curitiba.

