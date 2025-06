Mudança no trânsito em Curitiba: Rua importante de bairro passa a ter novo sentido

Atenção, motoristas curitibanos! A partir das 11h da próxima segunda-feira (30), a Rua Álvaro Vardânega, no coração do bairro Portão, passará por uma importante alteração no sentido de circulação. A via, que antes permitia o tráfego em ambas as direções, agora terá mão única da Rua Padre Leonardo Nunes em direção à Rua Francisco Klemtz.

Essa mudança não é por acaso. A Superintendência de Trânsito, braço da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), está implementando essa alteração com dois objetivos principais: organizar melhor o fluxo de veículos e, principalmente, aumentar a segurança dos pedestres que circulam pela região.

Para garantir uma transição tranquila, agentes de trânsito estarão a postos na área, prontos para orientar os motoristas sobre a nova configuração. Vale lembrar que, em caso de chuva, a operação poderá ser adiada para garantir a segurança de todos.

Mas como a prefeitura decide fazer esse tipo de intervenção? Não é na base do “achismo”, não! Antes de qualquer mudança, a SMDT realiza estudos técnicos minuciosos. Esses estudos analisam o fluxo de veículos e pedestres, além de avaliar o impacto no tráfego da região. As análises se baseiam em dados coletados pelo monitoramento constante da secretaria e também nas solicitações que chegam através da Central 156, do programa Fala Curitiba e de outros canais de comunicação com a população.

Essa abordagem baseada em dados e na participação dos cidadãos garante que as mudanças no trânsito de Curitiba sejam pensadas para atender às reais necessidades da comunidade. Portanto, motoristas e pedestres que circulam pela Rua Álvaro Vardânega, fiquem atentos! A partir de segunda-feira, uma nova rotina de tráfego se inicia no Portão.

