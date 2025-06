Ponte mais colorida do mundo fica no Paraná e você precisa conhecer

A “Ponte Mais Colorida do Mundo” está localizada em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Desde maio, uma intervenção artística no trecho que liga a Ilha dos Valadares ao centro histórico da cidade tem chamado a atenção de moradores e turistas. A ponte foi inaugurada em setembro de 2024 e custou R$ 13 milhões.

A pintura retrata elementos da natureza local e símbolos típicos da cultura paranaense e caiçara. Entre as inspirações estão caranguejos e manguezais, referências à subsistência e à herança cultural dos parnanguaras.

A intervenção foi realizada pelo Projeto Andada, com mutirões de pintura e a participação de diversos artistas, por meio de recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura.

O artista Gio Negromonte, nascido em Recife (PE) e radicado em Paranaguá, destaca que o projeto valoriza o turismo interno e reforça a identidade local. “Ao pegarmos elementos como o caranguejo, que dá nome ao estádio, tem escultura própria no centro e aparece na gastronomia, conseguimos transmitir aos visitantes a nossa identidade. A autoestima dos parnanguaras aumenta com esse atrativo renovado”, afirma.

A arte cobre 294 metros de extensão da ponte, com 1.500 metros quadrados de área pintada. O local tem fluxo diário estimado em 40 mil moradores. Segundo os organizadores, trata-se da maior pintura em ponte já feita no país.

Turismo impulsionado pela arte

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, destaca que o projeto fortalece segmentos como o Turismo Cultural e o Turismo de Base Comunitária, ao valorizar saberes e tradições locais.

“Em contrapartida, o setor devolve ao município bons frutos, como o aumento das atividades do turismo, maior movimento nos estabelecimentos e na economia, além do senso de orgulho e pertencimento na população”, complementa.

O novo atrativo contribui para movimentar os serviços turísticos da região. Os visitantes acabam conhecendo restaurantes, passeios, o centro histórico, lojas de artesanato e o fandango, ritmo musical típico da cultura caiçara. O Aquário de Paranaguá, outro ponto turístico, também recebeu nova pintura neste mês.

Ponte custou R$ 13 milhões aos cofres públicos

Inaugurada em setembro de 2024, a Ponte Domingos Massa atende o maior bairro da cidade. Antes, os moradores da Ilha dos Valadares dependiam de uma passarela estreita ou de balsa para chegar ao centro de Paranaguá.

O investimento total foi de R$ 13,4 milhões, entre repasses e contrapartida do município. A obra incluiu a revitalização da passarela para pedestres e ciclistas, serviços de administração, instalações elétricas, pavimentação, calçamento, sinalização e paisagismo.

