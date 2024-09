Nova ponte entregue no litoral do Paraná custou R$ 13 milhões

A ponte que liga a Ilha dos Valadares ao Mercado Nilton Abel de Lima, no Centro de Paranaguá, no Litoral do Estado, foi inaugurada nesta sexta-feira (20). Batizada de Ponte Domingos Massa, a obra vai atender mais de 30 mil pessoas que só conseguiam ter acesso ao continente usando uma passarela ou a balsa usada para transportar veículos.

A estrutura da nova ponte no litoral do Paraná conta com 294 metros de extensão e contou com investimento de R$ 13,4 milhões, sendo que R$ 11,7 milhões foram repassados pela Secretaria de Estados das Cidades (Secid) e o restante, de R$ 1,7 milhão, foi a contrapartida do município.

“Obra vai dar acessibilidade, mobilidade e facilitar o acesso de ambulâncias, do Corpo de Bombeiros e até mesmo o pessoal que tem que trazer mercadorias para a região”, disse a secretária estadual das Cidades, Camila Scucato”.

Ratinho Junior esteve na inauguração da ponte e reforçou o projeto de melhorias no Litoral do Paraná. “Começamos um grande planejamento para o nosso Litoral para que ele pudesse se desenvolver, não apenas no turismo, mas também na logística”, comentou o governador na inauguração da nova ponte no Litoral do Paraná.

