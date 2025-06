Shopping na Grande Curitiba anuncia expansão gigante

O Shopping São José, localizado em São José dos Pinhais – região metropolitana de Curitiba, anunciou expansão de 28 mil m² de novas lojas, entretenimento, gastronomia e serviços para o público. Com investimento de aproximadamente R$ 130 milhões, o novo espaço será a maior expansão da história do empreendimento.

O Grupo Soifer, que contempla outros grandes shoppings como o Pátio Batel, o Shopping Mueller, o Shopping Mueller Joinvile em Santa Catarina e o Shopping Rio Sul no Rio de Janeiro, avaliou que os centros de compras tendem a se tornar um local onde os clientes podem resolver todas as suas necessidades.

Partindo da tendência, o projeto de expansão do Shopping São José vai abrigar mais de 30 nova operações, entre restaurantes, marcas de home design, área médica e uma grande praça de eventos. Entre os detalhes, uma roda-gigante suspensa, a primeira da América Latina, e um parte indoor voltado ao público infantil.

O Shopping São José quer trazer experiências e operações inéditas para a região, que renovem e tragam ainda mais novidades para o mix de lojas.

“Esse é um projeto disruptivo e totalmente orientado para o futuro. Queremos oferecer muito mais que um centro de compras, nosso objetivo é transformar o Shopping São José em um verdadeiro ponto de encontro para a cidade e para a região, onde as pessoas possam viver experiências memoráveis com quem amam e resolver todas as necessidades de serviços, conveniência, gastronomia, lazer e compras”, destaca o superintendente do Shopping São José, Marcos Raidan.

O projeto contempla ainda mais de 400 vagas de estacionamento adicionais e uma nova praça de alimentação, reforçando o papel do empreendimento como polo gastronômico. A expansão ocupará o terreno ao lado do shopping e contará com passarela elevada e túnel subterrâneo no nível do estacionamento, conectando os dois espaços.

A expansão também vai potencializar a já conhecida agenda de eventos promovidos pelo Shopping São José. “A nova área vai nos permitir oferecer viabilizar novas atrações e experiências inéditas. Estamos preparando muitas novidades para todos os públicos, especialmente para as famílias e crianças”, conta.

Trajetória de sucesso

As novidades do Shopping São José vão potencializar uma história marcada pelo sucesso. Em 16 anos, o empreendimento se consolidou como o principal shopping de compras da Região Metropolitana de Curitiba. São mais de 150 lojas, entre marcas nacionais e regionais, em uma operação que gera mais de 150 empregos diretos e de 1.400 indiretos. “Anualmente realizamos melhorias diversas em nosso espaço. Somente em 2024, instalamos novas escadas rolantes, elevadores e bicicletário, além de operações inéditas”, aponta o superintendente.

Além dos números, o estabelecimento investe constantemente em iniciativas inclusivas, como a campanha permanente “Respeito às Diferenças”, que contempla curso de Libras para os colaboradores e sessões especiais em eventos com ambiente adaptado para receber pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais.

Serviço

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Mais informações no site www.shoppingsaojose.com.br ou no perfil oficial do empreendimento no Instagram (@shopsaojose).