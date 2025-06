Curitiba vai ganhar novas linhas e integração de Interbairros III

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba amplia sua rede de transporte coletivo com quatro novas linhas de ônibus e uma integração adicional na linha Interbairros III. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel na sede da Urbanização de Curitiba (Urbs) nesta sexta-feira (27).

As novidades, que entram em vigor neste fim de semana, beneficiarão cerca de 20 mil passageiros diariamente. Com essas adições, a capital paranaense passa a contar com 243 linhas de ônibus.

“São quatro novas linhas e mais a nova integração do Interbairros III na Linha Verde, novidades que eram demandas da população e que vão melhorar o transporte coletivo da nossa cidade”, afirmou Pimentel durante a apresentação no Centro de Controle Operacional (CCO) do transporte coletivo.

Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs, destacou que as mudanças proporcionarão mais integrações e deslocamentos eficientes. “A população terá mais conforto e acesso mais rápido ao transporte coletivo, com pontos mais próximos dos seus locais de origem”, explicou.

Conheça as Novas Linhas:

Ligeirinho 220 – Cabral/Estação PUC:

– Circulação diária a partir de sábado (28)

– Trajeto de 16,9 km (ida e volta)

– Atenderá 6,5 mil passageiros por dia

– Funcionará como “duplo ataque”, parando em estações-tubo e pontos de rua

709 – Vila Tiradentes/CIC:

– Circulação diária a partir de sábado (28)

– Potencial para atender 3,2 mil passageiros/dia útil

– Trajeto de 12,9 km (ida e volta)

708 – Tatuquara/Sítio Cercado:

– Disponível a partir de sábado (28)

– Trajeto de 29,6 km

– Atenderá trabalhadores do centro de distribuição Condor e frequentadores do Santuário da Divina Misericórdia

725 – Batel/Mossunguê:

– Funcionamento exclusivo aos domingos, a partir de domingo (29)

– Atenderá profissionais de hospitais e do Shopping Pátio Batel

Integração ampliada

A linha 030 – Interbairros III ganhará uma nova parada na estação-tubo São Pedro, na Linha Verde, a partir de sábado (28). Essa adição beneficiará 8 mil passageiros diários, ampliando as possibilidades de integração com outras linhas.