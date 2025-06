Com 32 andares, prédio em homenagem a Tom Jobim será construído em Curitiba

Um novo edifício em Curitiba será mais do que uma construção: pretende se tornar um marco urbano e cultural. Em parceria com o Instituto Tom Jobim, Jobim Music e com autorização oficial da família do compositor, a incorporadora GT Building anuncia o lançamento do Casa Jobim, um residencial de alto padrão que homenageia um dos maiores nomes da música brasileira.

Com VGV estimado em R$ 180 milhões, o imóvel será erguido em um terreno de 3.350 metros quadrados no Ecoville, próximo ao Parque Barigüi. Planejada e com infraestrutura completa, a região, que é uma das mais valorizadas da capital paranaense, oferece fácil acesso a comércios, mercados, escolas e serviços. O bairro também possui mais de 166 mil metros quadrados de área verde, o que garante qualidade de vida e contato com a natureza.

Esse equilíbrio entre conveniência e bem-estar motivou a GT Building a escolher o bairro para o empreendimento. Segundo a ABRAINC, o segmento de imóveis de médio e alto padrão cresceu 17,6% em valor total comercializado em 2024, refletindo seu alto potencial de valorização. Mais do que um endereço nobre, o Ecoville representa uma forma contemporânea de viver, com mobilidade, sofisticação e responsabilidade ambiental.

Arquitetura com alma brasileira

Inspirado na estética do modernismo brasileiro — movimento artístico que acompanhou a ascensão de Jobim na música — o Casa Jobim terá 32 andares e 61 unidades residenciais, com plantas entre 125 e 227 metros quadrados. Os interiores evocam o Rio de Janeiro e a linguagem poética da Bossa Nova, com o uso de materiais naturais, texturas leves e elementos biofílicos. O projeto leva a assinatura de nomes de peso: Arquitetura Nacional, LW Design Group e Benedito Abbud.

O escritório Arquitetura Nacional foi reconhecido pelo site nova-iorquino Architizer como um dos 30 melhores do Brasil, ocupando a 6ª posição no ranking e consolidando-se como uma das principais referências da arquitetura atual brasileira.

estúdio global LW Design Group tem trajetória de destaque em Dubai, Hong Kong e Dinamarca, sendo sinônimo de excelência em empreendimentos residenciais de altíssimo padrão. Já Benedito Abbud é considerado o mestre do paisagismo nacional, à frente do maior escritório do setor no país. O Casa Jobim também conta com Helena Gentilli na concepção luminotécnica e com a Garagen Plan no parking design.

A leveza de Wave na arquitetura

Além da homenagem simbólica, a GT Building obteve os direitos para utilizar a icônica canção Wave, composição de Tom Jobim que simboliza a leveza e sofisticação da Bossa Nova. “Este projeto nasce de uma profunda admiração pela obra e pelo legado de Tom Jobim. Nosso objetivo é criar uma experiência residencial que dialogue com a arte, a natureza e o tempo”, afirma o diretor de incorporação da GT Building, Marcello Malucelli Thá.

Com linguagem contemporânea, a fachada se destaca pela atemporalidade e pelo uso elegante do concreto aparente, que valoriza texturas e materiais naturais. Um dos elementos mais marcantes da composição é o jogo dinâmico de sacadas assimétricas, projetadas com avanços e recuos alternados. Essa movimentação volumétrica não apenas rompe a rigidez da verticalidade, como também cria um efeito visual fluido. Complementando o conjunto, o paisagismo regenerativo é exuberante, integrando-se de maneira orgânica à base do edifício e às áreas comuns.

Ambientes que celebram o encontro

Os espaços compartilhados foram concebidos como locais de contemplação e convivência. Um piano Yamaha, semelhante ao utilizado por Jobim, estará no lounge, ao lado de livros, fotografias e peças de design que retratam momentos da trajetória do artista. No topo do prédio, o terraço oferece uma vista panorâmica para o Parque Barigüi — um dos principais cartões-postais da cidade — promovendo a conexão entre o morador, a natureza e o cenário urbano.

A área de lazer inclui salão de festas, brinquedoteca, piscina, lake lounge, espaço gourmet com churrasqueira (barbecue), pet place, pool house, quadra de pickeball, bar panorâmico (roof bar), academia com SPA, além do piano lounge e rooftop com vista exclusiva.

Um tributo com responsabilidade ambiental

Mais do que um gesto simbólico, o Casa Jobim também pretende ser uma referência em sustentabilidade — valor que dialoga profundamente com a trajetória do artista, que viveu por décadas no Jardim Botânico (RJ) cercado pela natureza que inspirou sua obra. Toda a emissão de carbono gerada durante a construção — cerca de 4.700 toneladas — será neutralizada por meio de um projeto de conservação da Mata Atlântica. O edifício também passará pelo processo de certificação do selo Green Building Council. A incorporadora já possui oito empreendimentos com essa chancela.

“O respeito à natureza, tão presente na obra de Jobim, é também um valor que queremos traduzir no nosso fazer arquitetônico”, reforça Marcello. “Por isso, o compromisso ambiental é tão fundamental quanto os valores estético e funcional da construção.”

Com previsão de entrega para 2029, o Casa Jobim chega para somar à paisagem urbana de Curitiba uma obra que incorpora uma narrativa única: a da memória afetiva brasileira, da excelência arquitetônica e de um futuro mais sustentável.