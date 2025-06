Semáforo no chão: Curitiba inova para salvar pedestres distraídos

Curitiba é uma cidade modelo há décadas. Suas soluções de mobilidade, muitas delas originais, serviram de modelo para outras cidades do mundo todo. Neste ano a novidade, não necessariamente pioneira, são as barras de LED que funcionam como semáforos auxiliares. Lançadas como parte das ações do Maio Amarelo, pela segurança no trânsito, elas ajudam a chamar a atenção de pedestres e ciclistas mais desatentos aos perigos dos cruzamentos.

As primeiras foram instaladas na Avenida Mario Tourinho, região do Parque Barigui, no acesso recém inaugurado, que leva os pedestres ao ParkShopping Barigui, às margens do rio. A partir de então, outros cruzamentos também receberam a nova sinalização. Entre eles o cruzamento da Rua Amintas de Barros com a Conselheiro Laurindo, ao lado do Teatro Guaíra, o mais novo cruzamento contemplado com a nova sinalização.

+ Veja mais: Farmacêuticas pedem proibição de Ozempic feito em farmácia de manipulação

Quem passa pelo local à noite fica surpreso com a novidade. A barra muda de cor quando o semáforo abre ou fecha. Quando o fluxo de veículos está liberado, a barra fica vermelha. Quando chega a hora dos pedestres ultrapassarem, com os semáforos fechados, a barra fica verde.

“Hoje em dia a gente verifica que muitos pedestres utilizam celular e não se atentam para olhar o porta-foco que fica na altura dos olhos. Os pedestres têm seu olhar voltado para o celular e consequentemente para o chão. Por isso, a instalação das barras de LED em espelho orienta o pedestre sobre a travessia segura”, explicou o superintendente de trânsito de Curitiba, Bruno Pessuti.

+ Leia também: Por que janelas estão ‘suando’? Mudança brusca no tempo intriga Curitiba

Em 2024, segundo a Prefeitura, foram registradas 850 ocorrências de atropelamento em Curitiba. A nova tecnologia busca alertar pedestres e ciclistas desatentos, especialmente os que usam telefone celular enquanto fazem a travessia.

Pontos estratégicos

As barras estão sendo instaladas em pontos estratégicos de Curitiba, em regiões com grande fluxo de pedestres como shoppings centers e estádios de futebol. Além da chegada ao Parque Barigui, as faixas já iluminam a travessia de quem vai ao Shopping Jockey Plaza, no Tarumã, e ao redor da Ligga Arena, em quatro cruzamentos: Avenida Presidente Getúlio Vargas com Rua Buenos Aires; Rua Brasílio Itiberê com Rua Buenos Aires; Rua Brigadeiro Franco com Avenida Presidente Getúlio Vargas; e Avenida Presidente Getúlio Vargas com Rua Desembargador Motta.

“Nesse momento estamos ampliando as travessias com as Barras de Led, a superintendência de Trânsito está implantando também nos dois semáforos em frente ao estádio Couto Pereira, na rua Amâncio Moro com Mauá e a Amâncio Moro com o Ubaldino do Amaral, devido ao grande movimento de pedestres na Paróquia Perpétuo Socorro e nos dias de jogos no Couto Pereira durante o período noturno”, disse Pessuti.

A Visconde de Guarapuava também está sendo contemplada com barras de LED no cruzamento com a Rua Alferes Poli, onde há muito movimento noturno de pedestres. A área foi escolhida pela proximidade com pontos de transporte coletivo, e com a Santa Casa, FAE Business School e o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima.

“As 10 regionais vão ganhar essa tecnologia, a superintendência está mapeando os cruzamentos com maior fluxo de pedestres noturno para instalação dessa nova tecnologia. “É uma tendência não só mundial, essa tecnologia é uma tendência nacional também, já presente em outras capitais brasileiras, porque essa inovação se mostra bem eficaz, e a aceitação é muito boa”, concluiu o superintendente.