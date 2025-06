Você acredita em ETs? Especialista discute evidências em Curitiba

Sérgio Sacani, geólogo de Londrina e criador do Space Today, o maior canal do YouTube sobre astronomia do país, vem a Curitiba pela primeira vez. O evento acontece na próxima segunda-feira (30) na Ópera de Arame. Os ingressos estão à venda no Sympla, com lotes promocionais.

Sacani, que reúne mais de 4 milhões de apaixonados pelo espaço em seus canais nas redes sociais, vai compartilhar seu conhecimento sobre vida extraterrestre e levar os participantes por uma exploração das evidências científicas e teorias sobre a possibilidade de vida fora da Terra, sobre o futuro da exploração espacial, os próximos passos da humanidade no espaço e como isso pode impactar nosso futuro.

Geofísico pela Universidade de São Paulo, Mestre em Engenharia de petróleo e Doutor em Geociência pela Unicamp, foi graças as estrelas, planetas e buracos negros que Sérgio ficou conhecido na Internet.

Hoje o Space Today soma mais de 4 milhões de inscritos no Youtube e Instagram e seus vídeos acumularam mais de 44 milhões de visualizações em 2024. E tem ainda suas participações em podcasts, que geraram milhares de vídeos sobre ciência e astronomia. Sérgio também tem sua própria escola de Astronomia com mais de 10 mil alunos e apresenta o podcast Ciência sem Fim dos estúdios Flow.

Serviço

O que: Palestra com Sérgio Sacani, criador do Space Today.

Quando: 30 de junho de 2025, às 19h30.

Onde: Ópera de Arame (R João Gava, Parque das Pedreiras, São Lourenço)

Ingressos: R$ 269,90 (+ taxas – Inteira) e R$ 134,95 (+ taxas- meia-entrada)

Informações e compra antecipada dos lotes promocionais disponíveis: https://sacani.quantumdox.space/