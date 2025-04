Primeiras faixas do Viaduto do Tarumã são liberadas

As obras de alargamento do Viaduto do Tarumã, localizado sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, estão próximas de serem concluídas. O anúncio foi feito pelo ex-prefeito e atual secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Rafael Greca, por meio de uma postagem nas redes sociais.

Com a conclusão das obras, o trecho passará a contar com três faixas de trânsito no sentido Curitiba e mais três no sentido Pinhais. Em abril, duas faixas da via marginal direita (próxima ao Colégio Militar) e da via marginal sul (próxima ao DNIT) já começaram a ser utilizadas pelos motoristas.

A obra integra o Complexo do Tarumã, que tem como objetivo readequar a infraestrutura viária da região para suportar o intenso fluxo de veículos. Para isso, a estrutura do viaduto foi ampliada de 24 metros para 50 metros de largura.

Além das novas faixas para veículos, o projeto inclui uma canaleta exclusiva para o transporte coletivo e calçadas para pedestres. Na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 3.866 metros da via foram revitalizados como parte do projeto do Novo Inter 2.

Obras na região devem ser concluídas até o final de 2025

Anunciada em 2018, a primeira fase da obra teve início em janeiro de 2023. No começo de 2024, o trânsito na região foi readequado para permitir a instalação das vigas que serviram de base para a ampliação do viaduto.

No início de abril, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciou que as primeiras faixas seriam liberadas até o fim do mês. Em agosto, está prevista a liberação de mais duas faixas no lado esquerdo do viaduto.

Desde o anúncio do projeto até o momento atual da obra, o orçamento previsto aumentou de R$ 31,9 milhões para R$ 101,4 milhões, em março de 2024.