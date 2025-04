Paraná se prepara para a primeira geada do ano; e Curitiba?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do tempo

O Paraná se prepara para receber a primeira geada do ano nesta terça-feira (29). O fenômeno, que exige condições meteorológicas específicas, deve ocorrer pela primeira vez em 2025, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A meteorologista Júlia Munhoz explica que a geada requer uma combinação de fatores: “Precisamos de céu claro, umidade relativa baixa, ausência de vento e temperaturas abaixo de 5ºC. É quase como uma receita de bolo”.

A mudança no tempo começa já nesta segunda-feira (28), com a chegada de uma frente fria pelo oceano. “Nesta segunda-feira, espera-se maior cobertura de nuvens entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, com possibilidade de garoa e chuva fraca ao longo do dia. A temperatura também começa a cair em todas as regiões”, informa Júlia.

Uma massa de ar frio e seco atuará sobre o Sul do país durante a semana, trazendo estabilidade climática e grande amplitude térmica. As madrugadas serão frias, com tardes mais amenas ou quentes.

O risco de geada será maior no setor Sul do Paraná, onde cidades como Palmas, General Carneiro, Clevelândia e União da Vitória poderão registrar mínimas próximas aos 5ºC. Na Região Metropolitana de Curitiba, as temperaturas devem ficar abaixo dos 10ºC.

“Entre terça e quinta-feira, há a possibilidade de geada fraca ao amanhecer, especialmente na terça”, afirma Júlia. No entanto, a partir de quarta-feira, o aumento da nebulosidade pode reduzir as chances de geada, embora não as elimine completamente.

As temperaturas máximas na terça-feira deverão variar entre 20ºC e 23ºC na maior parte do estado, podendo chegar a 26ºC nas regiões Norte e Oeste. Ao longo da semana, as máximas devem se elevar gradativamente.

Alerta Geada

Com a previsão de geadas mais frequentes a partir de maio, o IDR-Paraná e o Simepar iniciarão na próxima semana o serviço Alerta Geada. Desenvolvido desde 1995, o sistema visa alertar agricultores e a população sobre a ocorrência de geadas no Paraná com 24 a 48 horas de antecedência.