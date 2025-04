Frio chega com tudo no Paraná com onda de resfriamento. Como fica em Curitiba?

O mês de abril deve terminar com a semana mais fria do ano em todo o Paraná. A partir desta segunda-feira (28) uma frente fria que avança pelo sul do Brasil vai trazer chuva e depois temperaturas baixas para todo o estado. Há uma onda de resfriamento a caminho, que promete baixar a temperatura a partir desta terça-feira (29)

De acordo com o Simepar, as temperaturas mínimas devem ficar entre 4ºC e 5ºC entre segunda e terça-feira (29), principalmente na região sul do estado

Há inclusive, possibilidade de geada fraca nos municípios de Palmas, General Carneiro, Clevelândia e Pinhão, na região Sul do Paraná.

Frio em Curitiba?

Em Curitiba e Região Metropolitana a segunda-feira deve ser marcada pelo tempo instável, com temperaturas entre 13ºC e 22ºC. Já na terça o dia amanhece com temperaturas perto dos 13ºC e não passa dos 20ºC, porém com céu limpo e sem chuva. No feriado de 1º de maio, por exemplo, a temperatura mínima em Curitiba alcança os 11ºC.



“O tempo ainda fica instável na segunda-feira, mas o resfriamento já começa a ocorrer ao longo dia. Os valores mínimos estão previstos para acontecer no período da noite. E na terça-feira amanhece bem frio”, explica o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacobsen.

Para o restante da semana, as temperaturas seguem de baixas para amenas, mas sem previsão de chuva até a sexta-feira, 2.

