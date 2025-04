Bêbado, motorista tenta dar o migué na PRF e acaba preso com a mãe e o tio

Um motorista e dois passageiros de um carro foram presos após o atropelamento de um ciclista, na noite deste sábado (26), na BR-116, Mandirituba, na Grande Curitiba. O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e os passageiros tentaram enganar a polícia.

Com o impacto da batida o vidro da frente do carro ficou quebrado. O ciclista foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital do Trabalhador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no momento do acidente haviam três pessoas dentro do carro. O motorista, de 24 anos, a mãe dele, de 53 anos, e o irmão dela, de 48 anos. Durante o atendimento, a equipe da PRF foi informada de maneira falsa que o condutor do veículo GM/Opala Comodoro seria uma mulher de 53 anos.

Bêbado ao volante

Porém, testemunhas e funcionários da concessionária Arteris Planalto Sul, que administra a rodovia, identificaram o verdadeiro condutor, um homem de 24 anos, que estava a poucos metros do local. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, desequilíbrio e odor etílico. Submetido ao teste do etilômetro, foi constatada a presença de 0,84 miligramas de álcool por litro de ar.

O condutor e dois familiares agrediram fisicamente os policiais rodoviários federais. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Fazenda Rio Grande (PR), onde os presos responderão pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal, resistência e fraude processual.

Ainda conforme a PRF, os presos, além de agressão, se identificaram como diretores de colégio em Mandirituba (PR), ameaçando prejudicar os policiais com suas influências políticas.

Foto: Divulgação/PRF. Foto: Divulgação/PRF. Foto: Divulgação/PRF.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉