Curitiba tem mudança no tempo com a aproximação de frente fria

Neste domingo, 27 de abril de 2025, Curitiba amanheceu com céu nublado, neblina e temperaturas amenas, típicas do outono na capital paranaense. A máxima prevista é de 25°C, com mínima de 18°C. Ao longo do dia, o tempo deve se manter estável, com possibilidade de aberturas de sol entre as nuvens.

Para esta segunda-feira (28), a previsão indica uma mudança nas condições climáticas. Estão previstas pancadas de chuva rápidas, principalmente no período da tarde e noite. As temperaturas devem apresentar uma leve queda, com máxima de 22°C e mínima de 16°C.

A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 77% e 96%, o que contribui para a sensação de frio.​

Essas alterações são influenciadas pela chegada de uma frente fria vinda do sul do país, que traz consigo instabilidades atmosféricas e aumento na cobertura de nuvens. A presença de massas de ar polar é comum nesta época do ano e pode ocasionar quedas bruscas de temperatura, além de chuvas isoladas.

A previsão de chuva para o início da semana requer atenção dos curitibanos, especialmente no trânsito e em atividades ao ar livre. É recomendável o uso de guarda-chuvas e agasalhos leves para enfrentar as mudanças climáticas previstas.​

“Áreas de instabilidade se intensificam sobre o Paraguai e Mato Grosso do Sul e avançam lentamente em direção as regiões oeste e noroeste do Paraná. Neste momento, são registradas algumas chuvas isoladas próximo a fronteira com o Paraguai. Nas demais regiões do estado, o tempo permanece estável nesta madrugada. Em Curitiba e Região Metropolitana, há registros de nevoeiro, em algumas localidades de intensidades fortes, reduzindo a visibilidade”, disse o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉