Sete estações-tubo de Curitiba entram em reforma nesta semana; veja quais

A partir de segunda-feira (28), sete estações-tubo de Curitiba passarão por obras de revitalização. As reformas fazem parte do projeto da Urbanização de Curitiba (Urbs), que prevê a revitalização de 69 estações até outubro de 2025.

As novas intervenções afetarão as linhas Santa Cândida/Capão Raso, Ligeirão Norte/Sul, Circular Sul, Pinheirinho/Rui Barbosa, Boqueirão e Reforço Pinheirinho.

A Urbs recomenda que os passageiros optem por embarcar ou desembarcar em estações-tubo próximas. Confira abaixo as estações que serão temporariamente desativadas, o período de obras e as alternativas indicadas:

Estação Cel. Luiz José dos Santos – sentido Terminal Boqueirão (desativação de 28/04 a 10/05): desembarque ou embarque nas estações-tubo Hipólito da Costa ou o Terminal Carmo;

(desativação de 28/04 a 10/05): desembarque ou embarque nas estações-tubo Hipólito da Costa ou o Terminal Carmo; Estação Getúlio Vargas – sentido Centro (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Almirante Gonçalves ou UTFPR;

(desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Almirante Gonçalves ou UTFPR; Estação Dom Ático – sentido Terminal Hauer (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Wenceslau Braz e Antero de Quental;

(desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Wenceslau Braz e Antero de Quental; Estação Erton Coelho – sentido Terminal Boqueirão (desativação de 28/4 a 10/5: desembarque ou embarque nas estações-tubo Araçá ou Parque Iguaçu;

(desativação de 28/4 a 10/5: desembarque ou embarque nas estações-tubo Araçá ou Parque Iguaçu; Estação Fernando de Noronha – sentido Terminal Capão Raso (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Joaquim Nabuco ou Antonio Lago.

(desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Joaquim Nabuco ou Antonio Lago. Estação Praça Oswaldo Cruz – sentido Terminal Santa Cândida (desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Alferes Poli ou Coronel Dulcídio;

(desativação de 28/4 a 10/5): desembarque ou embarque nas estações-tubo Alferes Poli ou Coronel Dulcídio; Estação Bento Viana – sentido Terminal Pinheirinho (desativação de 29/4 a 31/): desembarque ou embarque nas estações-tubo Silva Jardim ou Coronel Dulcídio. Durante esse período, a linha Ligeirão Norte/Sul fará embarques e desembarques nas estações Coronel Dulcídio e Silva Jardim no sentido Pinheirinho. A estação no sentido Centro será reativada na terça-feira (29).

As estações-tubo desativadas estarão sinalizadas com cartazes nos ônibus e painéis de mensagem nos pontos de embarque.

Obras em estações-tubo inclui troca de pisos e realocação de catracas

Com esta nova fase do projeto, 69 estações-tubo se somarão às 203 reformadas entre 2022 e 2024, totalizando 272 unidades revitalizadas até outubro de 2025. As obras incluem a substituição de pisos corroídos e desgastados, a troca das borrachas e a realocação das catracas para melhorar a acessibilidade.

